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Может ли организм человека самостоятельно победить опухоль: объяснение онколога

Бактерии играют большую роль в поддержании баланса молекул продуктов метаболизма, способных вносить вклад в опухолевую прогрессию. Соответственно, организм человека может самостоятельно защищаться от опухолей. Есть несколько механизмов, которые препятствуют превращению мутантных клеток в злокачественные образования. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

Может ли организм человека самостоятельно победить опухоль
© ФедералПресс

«У организма есть несколько степеней защиты от опухолей. Главное, что надо понимать, – опухолевые клетки являются просто мутантными клетками, в которых случились какие-то генетические изменения, происходящие в организме человека постоянно, в режиме 24/7. В клетках с мутациями существует три механизма защиты, которые позволяют им не превращаться в злокачественную опухоль», – сказал специалист.

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Первый механизм – репарация ДНК. В случае, если есть мутация, она может быть распознана, и тогда внутриклеточные ферменты должны ее отредактировать.

Второй механизм – уход мутационной клетки в апоптоз. Если в клетке что-то сломалось, она должна уходить в программируемую гибель, так как сама понимает, что с ней что-то не так. Большая часть клеток, которые у людей в мутациях, внутри себя самостоятельно принимают решение о смерти, а помогают им в этом клетки микроокружения, добавил Покровский.

Третий механизм, если первые два не сработали, – защита иммунной системы. Если в организме происходит какое-то несанкционированное размножение патологической опухолевой клетки, развивается небольшое воспаление. Затем клетки иммунной системы должны это быстро встретить, атаковать и уничтожить.

«Эти механизмы защиты организма от опухолей у всех есть, они работают. Если бы они этого не делали, то образования развивались бы буквально с первого дня даже не рождения, а зачатия», – заключил онколог.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что российские ученые вывели новую модель рака предстательной железы. Она поможет в исследованиях биологии опухолевого роста и в разработке новых препаратов для лечения.

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