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Онкопсихолог Рязанова предупредила о риске развития рака из-за длительного стресса

Онкопсихолог, руководитель центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова рассказала, что у человека может развиться онкология на фоне длительных и сильных переживаний.

Онкопсихолог предупредила о риске развития рака из-за длительного стресса
© Unsplash

В состоянии стресса психика испытывает напряжение, а в теле повышается уровень кортизола, адреналина, норадреналина, сахара в крови и артериального давления, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

При таком состоянии внутренние органы быстрее изнашиваются, что приводит к хроническим заболеваниям, а также раку, уточнила онкопсихолог.

Чтобы не допустить развития болезни, Рязанова посоветовала снижать изолированность, делиться переживаниями с теми, кто их не обесценивает, проживать негативные эмоции.

Если стрессовая ситуация затянулась, следует обратиться к специалисту, заключила она.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.

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