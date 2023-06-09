3 ранних неочевидных признака Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является хроническим дегенеративным заболеванием головного мозга, для которого характерно резкое снижение интеллектуальных способностей. На сегодняшний день более 55 миллионов человек во всем мире страдают от Альцгеймера и других видов деменции.

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Как правило, недуг поражает пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Однако в около 5% случаях диагноз ставится более молодым пациентам, в период между 40 и 50 годами, следует из исследования.

В этом возрасте бывает трудно распознать заболевание, так как многие симптомы могут казаться чем-то более или менее естественным и не вызывать особых подозрений. Подробности – в материале "Рамблера".

Так как болезнь поражает мозг, у человека могут наблюдаться снижение памяти, мышления и мыслительных способностей. Рассмотрим каждый неочевидный симптом отдельно.

Забывчивость

Иногда важные даты, ранее запланированные события, местоположение каких-то вещей в доме вспоминаются с трудом. Подобная тенденция может свидетельствовать как об усталости, загруженности мозга другими более важными делами, так и о ранних проявлениях деменции.

Планирование и подсчеты

Продумывание распорядка дня, какого-то события и любого руководства к действию нагружают мозг. Если он функционирует должным образом, то трудностей с такими задачами не должно возникнуть. То же самое и с цифрами: ведение счетов, суммирование чисел, решение базовых математических примеров, в том числе в обычной жизни, как правило, являются естественной разминкой для самого сложного органа.

Выполнение привычных дел

На ранних стадиях Альцгеймера пациенту могут тяжело даваться рутинные повседневные задачи, требующие критического осмысления. Они могут требовать больше времени и концентрации по мере прогрессирования заболевания. Пример: поездка на автомобиле по привычному маршруту. Если человек начинает путаться, куда ему стоит завернуть, на какую развилку выехать, речь может идти как о невнимательности, так и о первых симптомах деменции.