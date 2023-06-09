Правда ли, что сладкая газировка разрушает ДНК

О вреде сладких газированных напитков говорят уже давно. К примеру, многие знают, что их употребление способствует набору лишних килограммов и повышению риска развития сахарного диабета. В общем, полезного в них мало.

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Несмотря на эти нелестные факты подслащенные лимонады пользуются большой популярностью, особенно, у сладкоежек. Однако есть и более серьезные причины для того, чтобы вычеркнуть их из своего рациона раз и навсегда. Какие именно – в материале "Рамблера".

Сукралоза является искусственным подсластителем, который используется в качестве заменителя сахара и пищевой добавки Е955 в большом количестве продуктов питания. Она входит в том числе в состав сладких напитков, жевательных резинок, конфет, леденцов и т.д. В ходе недавно проведенного исследования ученые выяснили, что данная добавка разрушает ДНК людей и животных.

Открытие впечатлило исследователей, так как они доказали крайне губительное влияние сукралозы на организм, о котором еще совсем недавно никто не знал. Кислота содержит генетический код, который отвечает за развитие органов и поддержание их жизнеспособности. Соответственно, сахарозаменитель может привести к серьезным проблемам со здоровьем и ставит под угрозу чуть ли не функционирование любого органа.

Всю опасность таит в себе сукралоза-6-ацетат – химическое соединение, вырабатываемое при попадании сукралозы в организм и ее метаболизации в организме. Проще говоря, ацетат изначально присутствует в продуктах питания и уже представляет угрозу для ДНК, но он вырабатывается в больших объемах именно в желудке.

В ходе лабораторного эксперимента ученые стали свидетелями увеличения экспрессии генов, которое в итоге приводило к воспалениям, окислительным стрессам, развитию раковых клеток и значительному повреждению слизистой оболочки кишечника.