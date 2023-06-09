Для кого может быть опасен укус осы

Укус осы может привести к тяжелому состоянию лишь тех людей, у которых есть аллергены к их яду. Для остальных такое нападение насекомых будет безопасным. Об этом заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

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«Осы не всегда агрессивны и нападают только в случаях, когда чувствуют угрозу», – отмечают эксперты.

Чаще всего это происходит, когда человек активно машет руками или же разоряет осиное гнездо. Во время нападения оса сначала старается налететь на обидчика и лишь потом кусает или выпускает жало с ядом.

Если на месте укуса сразу же начинается отек, то это признак аллергии. Если же выступила капля крови, то, вероятно, оса вас просто укусила. Медицинского вмешательства тут не требуется, важно лишь промыть и обработать рану, а если есть аллергия, то принять антигистаминные препараты.