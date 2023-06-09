Врач назвала 5 симптомов опасной болезни, скрывающейся в бассейнах и садах

Врач-терапевт Ирина Андреева предупреждает о серьезной инфекции легионеров, вызываемой бактериями легионеллы.

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Она отмечает, что бактерии могут процветать в бассейнах, садах, кондиционерах и других местах в жаркую погоду.

Болезнь легионеров может привести к тяжелым осложнениям, и около 10% людей, зараженных этой инфекцией, умирают.

Заразиться ею можно в больницах, офисах или отелях, где бактерии попадают в систему водоснабжения.

Следует обратить внимание на пять предупреждающих признаков болезни легионеров, которые могут вызвать тревогу.