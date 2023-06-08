Иммунолог: в РФ развивается устойчивая к антибиотикам форма туберкулеза

В России начал развиваться туберкулез, который устойчив к антибиотикам. Для этого заболевания может не оказаться альтернативного лечения. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков .

Кроме того, он может быть устойчив в принципе к лечению антибиотиком, и на данный момент альтернативного лечения нет. Эксперт также подчеркнул, что длительный прием антибиотиков может сильно навредить организму, переносимость более серьезного курса будет хуже, пациенты станут бросать терапию, не доведя ее до конца. А это будет способствовать еще большему развитию устойчивых форм заболевания.