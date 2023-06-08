Что нельзя делать после удаления зуба: полный список

После удаления зубов врачи рекомендуют воздержаться от употребления части продуктов, а также контролировать температуру. Разбираемся, что навредит слизистой сразу после операции.

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«Не стоит употреблять в пищу блюда с ярко выраженными вкусами: кислыми, приторными, острыми, солеными», – отмечают врачи.

Стоит воздержаться и от сладкого и сладких газировок, а также меда. Твердая пища тоже под запретом, а то, что нужно грызть: чипсы, сухарики, орехи – тем более. С мясными и колбасными изделиями также стоит повременить.

Эти ограничения касаются как минимум первых двух дней, но для общей безопасности лучше соблюдать их около недели или до того момента, пока не снимут швы.

Важно регулировать температуру блюд и напитков: лучше выбрать комнатную, чем кипяток или что-то излишне холодное.