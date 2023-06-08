Терапевт рассказал, как собрать аптечку для отдыха

Врач-терапевт Руслан Тарасенко объяснил, какие медикаменты стоит взять с собой в отпуск.

© Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что обязательно нужно взять с собой лекарства, которые человек принимает на постоянной основе.

Нужно обязательно положить с собой жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также электролитный раствор, который необходим при отравлении. Стоит взять капли для носа и средства для оказания первой помощи при порезах и ссадинах.

Врач также напомнил, что не стоит забывать про крем от загара и средство от ожогов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудник туристической компании Максим Романов в свою очередь призвал туристов тщательно собираться в путешествие и не забывать брать с собой аптечку с необходимыми медикаментами, передает ФАН.