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Россиян предостерегли от бесконтрольного приема одной группы лекарств

Врач-проктолог, хирург, кандидат медицинских наук Марьяна Абрицова предостерегла россиян от самостоятельного приема одной группы лекарств — слабительных средств. О том, почему эти препараты не следует принимать без контроля врача, она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Россиян предостерегли от бесконтрольного приема одной группы лекарств
© Лента.ру

«Любой неконтролируемый прием слабительных препаратов чреват последствиями для общего состояния организма, начиная от самочувствия и заканчивая нарушением баланса микрофлоры кишечника», — предупредила Абрицова.

По ее словам, людям, испытывающим проблемы с опорожнением кишечника, в частности, не следует бесконтрольно принимать стимулирующие слабительные. К этой группе лекарств врач отнесла касторовое масло и препараты на основе сенны и крушины. Абрицова объяснила, что эти препараты хотя и помогают при запоре, но вызывают привыкание. В итоге, чтобы добиться слабительного эффекта, человеку придется все время повышать дозировку.

Также врач заявила, что лекарства на основе сенны и крушины могут привести к развитию меланоза кишки — патологического состояния, при котором гибнут клетки толстой кишки. В результате у человека повышаются риски развития рака этого органа, добавила она.

Ранее врач-офтальмолог призвала россиян не принимать самостоятельно гормональные капли. Она предупредила, что это средство имеет много побочных эффектов.

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