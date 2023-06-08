Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера

"Поток воздуха не должен ощущаться. Если мы ставим кондиционер в спальне, то так, чтобы он не дул на кровать. В офисе мы не должны сидеть там, где чувствуется поток воздуха. Если такое есть, значит, надо ставить какой-то защитный экран, чтобы отвести этот воздух. Иначе возможна не только простуда, но и боль в спине, шее и появление отита", – Надежда Чернышова, врач-терапевт.