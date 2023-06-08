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Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера

В неочищенном кондиционере размножаются бактерии, которые могут стать причиной развития пневмонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
© Москва 24

"Если кондиционер долго не чистить, не следить за его состоянием, в нем могут размножаться бактерии, например легионелла, которая вызывает тяжелую пневмонию, то есть воспаление легких", – Надежда Чернышова, врач-терапевт.

Но даже чистая система охлаждения воздуха может навредить здоровью, если не соблюдать определенные правила. Например, не следует допускать слишком резкого перепада температуры между помещением и улицей.

"Если разница в температуре на улице и в кондиционированном помещении больше пять градусов, можно простудиться. Представим ситуацию, что на улице жарко, человек вспотел. Он заходит в холодное помещение, где сразу же может переохладиться на этом контрасте и заболеть", – предупредила терапевт.

Также не рекомендуется сидеть прямо под кондиционером. "Если вы кожей чувствуете поток воздуха, на вас дует, значит, надо что-то делать", – подчеркнула Чернышова.

"Поток воздуха не должен ощущаться. Если мы ставим кондиционер в спальне, то так, чтобы он не дул на кровать. В офисе мы не должны сидеть там, где чувствуется поток воздуха. Если такое есть, значит, надо ставить какой-то защитный экран, чтобы отвести этот воздух. Иначе возможна не только простуда, но и боль в спине, шее и появление отита", – Надежда Чернышова, врач-терапевт.

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