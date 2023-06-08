Боли в шее возникают из-за тревоги и длительного напряжения

Длительное эмоциональное напряжение и тревожные расстройства чаще всего являются причинами боли в шее. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов. Кроме того, по его словам, на данный недуг жалуются граждане, ведущие сидячий образ жизни.