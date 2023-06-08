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Остеопат Фролов заявил, что боли в шее возникают из-за тревоги и длительного напряжения

Длительное эмоциональное напряжение и тревожные расстройства чаще всего являются причинами боли в шее. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов. Кроме того, по его словам, на данный недуг жалуются граждане, ведущие сидячий образ жизни.

Боли в шее возникают из-за тревоги и длительного напряжения
© Газета.Ru

«Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства вызывают напряжение мышц жевания и говорения, мышц голени и тазовых мышц, но чаще всего это отражается на шее. Дополнительные причины болей в шее связаны с деятельностью человека. В частности, из-за долгого сидения за компьютером возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса», — пояснил Фролов.

При появлении боли в шее он рекомендовал сразу же обратиться к врачу.

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