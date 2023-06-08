Остеопат Фролов заявил, что боли в шее возникают из-за тревоги и длительного напряжения
Длительное эмоциональное напряжение и тревожные расстройства чаще всего являются причинами боли в шее. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов. Кроме того, по его словам, на данный недуг жалуются граждане, ведущие сидячий образ жизни.
«Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства вызывают напряжение мышц жевания и говорения, мышц голени и тазовых мышц, но чаще всего это отражается на шее. Дополнительные причины болей в шее связаны с деятельностью человека. В частности, из-за долгого сидения за компьютером возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса», — пояснил Фролов.
При появлении боли в шее он рекомендовал сразу же обратиться к врачу.
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