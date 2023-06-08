Сезон клещей в разгаре: почему пока рано терять бдительность

В Башкирии нашествие клещей. За медицинской помощью после укусов обратились уже пять тысяч человек. Сколько времени продлится клещевой сезон и как обезопасить себя от укуса кровососов на телеканале «МИР 24» рассказал кандидат медицинских наук Валентин Короткий.

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Некоторые думают, что клещи проявляют активность исключительно в брачный сезон, но на самом деле это не так.

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Сколько времени продолжается клещевой сезон?

- Примерно в течение шести месяцев: он начинается с середины апреля и заканчивается во второй половине октября.

Сейчас клещи одинаково активны по всей территории России или есть зависимость от температуры воздуха?

- Они активны во всех регионах. Особенно активны там, где густая лесистая местность, большое количество зелени, то есть благоприятная среда обитания для них. Удобным и комфортным для клещей является то время, когда температура окружающей среды ночью выше нуля градусов. Они начинают проявлять активность достаточно интенсивно.

Все знают, что клещи являются переносчиками энцефалита, боррелиоза. А чем еще можно заразиться от этих кровососущих?

- Клещи могут переносить несколько десятков разных инфекционных заболеваний, но, слава богу, они встречаются достаточно редко. 95% всех заболеваний, которые возникают после укуса клеща, – а это энцефалит и боррелиоз при неправильном и несвоевременном лечении, – при неправильной диагностике могут привести к летальному исходу. Так, энцефалит, который не лечат в рамках стационара, в достаточно большом количестве случаев приводит к смерти. Энцефалит – это воспаление оболочек головного мозга, которое может приводить к необратимым изменениям головного мозга, потере чувствительности, нарушению двигательной активности. Что касается боррелиоза, то, если не вдаваться в подробности, это заболевание тоже влияет на нервную систему и в какой-то мере поражает ее, поэтому его очень тяжело диагностировать. Часто боррелиоз похож на другие неинфекционные заболевания из неврологии.

Оба заболевания достаточно часто могут приводить к инвалидизации и к летальному исходу.

От клещевого энцефалита можно сделать прививку. А в какое время ее можно делать, за сколько до начала сезона клещей, чтобы точно себя обезопасить?

- Вакцинация должна проводиться, начиная с осени. В сентябре-октябре нужно пройти первую прививку. Ревакцинация проводится через три месяца, третья прививка – через 9-12 месяцев. Если вы собираетесь ехать в какую-то эндемичную зону, например, в Сибирь, то нужно заблаговременно подумать о вакцинации и обязательно привиться.

Есть ли прививки от боррелиоза и других инфекций?

- Сегодня существует прививка только от вирусного заболевания энцефалит. К сожалению, от боррелиоза прививок не существует. Лечение проводится в стационаре, каких-то профилактических медикаментозных мер нет.

Болезни переносит не каждый клещ. Что будет, если такой укусит?

- Все клещи так или иначе инфицированы оппортунистическими, то есть заболеваниями грязных рук. Есть большое количество условно патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать и местную реакцию кожи, и аллергические реакции, и даже привести к абсцессу. Укус клеща, не инфицированного боррелиозом и энцефалитом, в какой-то степени похож на травму грязным предметом. Примерно такими же будут последствия от такого укуса.

Если пошли в лес и клещ все-таки укусил, что делать и в каком порядке?

- Если человека укусил клещ, то необходимо в первую очередь обратиться за медицинской помощью – либо в травмпункт, либо в хирургическое отделение поликлиники или стационара. Если такой возможности нет, то в первые сутки нужно снять клеща самостоятельно и обработать рану любым антисептиком – хлоргексидином, спиртовым раствором бриллиантовой зелени, йодосодержащими растворами.

Во время укуса инфекция передается сразу же? Есть ли шанс избежать заражения, если быстро снять клеща?

- Чем быстрее вы снимите клеща, тем меньше шансов инфицироваться. В литературе встречаются данные о том, что если снять клеща в первые сутки, то возможность заразиться названными заболеваниями составляет 0%. Если на вторые сутки, то 30%, если на третьи сутки, то с вероятностью в 70% пациент заразится.

Совет не пытаться снять клеща самостоятельно известен всем, но далеко не каждый ему следует. Что произойдет при попытке его снять, если хоботок останется в ране?

- Если такое произошло, то риск инфицирования выше. Потому что инфекция, вирус энцефалита и бактерии, которые вызывают боррелиоз, находятся в головной части клеща. Поэтому все специалисты рекомендуют удалять клеща в рамках специализированного стационара.

Существует много народных способов, как заставить клеща отцепиться. Самый распространенный – залить подсолнечным маслом.