$81.46+0.2187.17+0.21

Эндокринолог Гуреева перечислила симптомы избытка сахара в организме

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева назвала три признака чрезмерного употребления сахара. Она сообщила, что нормой потребления сахара в сутки является не более 50 граммов для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий.

Эндокринолог перечислила симптомы избытка сахара в организме
© Вечерняя Москва

По ее словам, при серьезном превышении нормы возрастает риск развития ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Однако наиболее важно вовремя обратить внимание на три конкретных симптома, чтобы сократить потребление сахара, подчеркнула специалист.

Речь идет о слабом иммунитете, который разрушен продуктами с высоким содержанием сахара, постоянной усталости и проблемах с пищеварением, сообщается на портале Medikforum.ru.

Страдающие от диабета люди вовсе не должны полностью отказываться от своих любимых десертов. Нужно просто правильно перестроить свой рацион, объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что подсчет калорий может быть лишним в том случае, если у человека нет никаких проблем со здоровьем. Однако если по определенным причинам снизить вес требуется быстро, учет калорий можно вести, причем делать это нужно правильно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители