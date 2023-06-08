Эндокринолог перечислила симптомы избытка сахара в организме

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева назвала три признака чрезмерного употребления сахара. Она сообщила, что нормой потребления сахара в сутки является не более 50 граммов для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий.

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По ее словам, при серьезном превышении нормы возрастает риск развития ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Однако наиболее важно вовремя обратить внимание на три конкретных симптома, чтобы сократить потребление сахара, подчеркнула специалист.

Речь идет о слабом иммунитете, который разрушен продуктами с высоким содержанием сахара, постоянной усталости и проблемах с пищеварением, сообщается на портале Medikforum.ru.

Страдающие от диабета люди вовсе не должны полностью отказываться от своих любимых десертов. Нужно просто правильно перестроить свой рацион, объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.