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Повышенная ночная потливость может указывать на рак

Если вы начали потеть ночью, хотя раньше такого не было, то стоит обратиться к терапевту. Причинами могут оказаться гипергидроз, рак или туберкулез.

Повышенная ночная потливость может указывать на рак
© РИА "ФедералПресс"

«Организм имеет определенную температурную норму для комфортного самочувствия, которая составляет от 20 до 24 градусов», – отмечают эксперты.

И если она повышается, то организм начинает выделять пот. Когда процесс становится чересчур интенсивным, уже можно говорить о таком заболевании как гипергидроз.

Причинами такого поведения организма могут стать инфекции, заболевания щитовидной железы или снижение уровня сахара в крови.

Однако точно выяснить причину можно лишь после посещения врача и комплексного обследования. В результате может быть обнаружен рак, туберкулез и гормональные заболевания, передают «Актуальные новости».

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