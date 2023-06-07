Повышенная ночная потливость может указывать на рак
Если вы начали потеть ночью, хотя раньше такого не было, то стоит обратиться к терапевту. Причинами могут оказаться гипергидроз, рак или туберкулез.
«Организм имеет определенную температурную норму для комфортного самочувствия, которая составляет от 20 до 24 градусов», – отмечают эксперты.
И если она повышается, то организм начинает выделять пот. Когда процесс становится чересчур интенсивным, уже можно говорить о таком заболевании как гипергидроз.
Причинами такого поведения организма могут стать инфекции, заболевания щитовидной железы или снижение уровня сахара в крови.
Однако точно выяснить причину можно лишь после посещения врача и комплексного обследования. В результате может быть обнаружен рак, туберкулез и гормональные заболевания, передают «Актуальные новости».