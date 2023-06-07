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На пыльцу каких трав и деревьев проявляется аллергия в июне

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала о том, что пыльца может летать в воздухе не только в период активного цветения большинства растений, а вплоть до конца лета.

На пыльцу каких трав и деревьев проявляется аллергия в июне
© Unsplash

«Сезонная аллергия, или поллиноз, встречается примерно у каждого пятого человека на Земле. Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ. Однако при инфекции они пройдут в среднем за пять — семь дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой, а поллиноз будет мучить человека гораздо дольше, пока в воздухе не снизится концентрация аллергена, но без повышения температуры тела», — объясняет врач.

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По словам специалиста, в июне на большей части территории России начинается, а иногда продолжается цветение злаковых растений и луговых трав: пшеницы, ржи, пырея, овсяницы, тимофеевки.

Также аллергию может спровоцировать и пыльца деревьев: ольхи, ивы, тополя, дуба, ясеня, сосны, липы, осины, лещины, яблони».

«Полностью избавиться от симптомов поллиноза можно, только если совсем не контактировать с аллергеном. Для этого многие уезжают на время цветения в другие регионы, где нет растений, которые вызывают у них аллергическую реакцию»,— рассказала Демьяновская.

Если такой возможности нет, собеседница RT рекомендовала придерживаться правил безопасности.

«В периоды активного цветения людям с аллергией лучше оставаться дома и закрыть окна, особенно если на улице сухо и ветрено. Чтобы убрать пыльцу с поверхностей, следует ежедневно проводить влажную уборку. Дополнительно можно включать воздухоочистители с угольными и HEPA-фильтрами. Проветривать помещение лучше только после дождя. Если на улицу всё-таки нужно выйти, то следует защитить глаза: надеть солнцезащитные очки. После прогулки обязательно принять душ, промыть нос солевым раствором, прополоскать горло и постирать одежду, чтобы смыть пыльцу. Промывать нос также нужно и в течение дня»,— добавила она.

Кроме того, следует помнить, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе обычно приходится на первую половину дня, поэтому выходы на улицу лучше запланировать на вечерние часы, уточняет врач.

«Для сезонной аллергии существует лечение, которое помогает справиться с симптомами болезни, — специфическая иммунотерапия, или АСИТ. В ходе неё пациент получает небольшие дозы аллергена и таким образом обучает иммунную систему правильно на него реагировать»,— заключила Демьяновская.

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