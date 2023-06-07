На пыльцу каких трав и деревьев проявляется аллергия в июне

«В периоды активного цветения людям с аллергией лучше оставаться дома и закрыть окна, особенно если на улице сухо и ветрено. Чтобы убрать пыльцу с поверхностей, следует ежедневно проводить влажную уборку. Дополнительно можно включать воздухоочистители с угольными и HEPA-фильтрами. Проветривать помещение лучше только после дождя. Если на улицу всё-таки нужно выйти, то следует защитить глаза: надеть солнцезащитные очки. После прогулки обязательно принять душ, промыть нос солевым раствором, прополоскать горло и постирать одежду, чтобы смыть пыльцу. Промывать нос также нужно и в течение дня»,— добавила она.