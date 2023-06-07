Чем опасна субфебрильная температура

Субфебрилитет — небольшое, но длительное повышение температуры тела неясного генеза (происхождения), которое может свидетельствовать о воспалительных процессах в организме. Хотя бы один раз в жизни это состояние встречалось у каждого человека.

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Есть ли повод для беспокойства, если температура на протяжении долгого времени держится на отметке около 37 градусов по Цельсию, чем опасно это состояние для здоровья человека и когда обращаться к врачу — в материале «Ленты.ру»

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Что такое субфебрильная температура?

Субфебрильная температура — незначительное, от 37,2 градуса до 38 градусов, повышение температуры тела неизвестного происхождения, часто вследствие патологического процесса. Стойкое (от двух недель) повышение температуры называют субфебрилитетом, а короткое — субфебрильной лихорадкой.

При такой температуре человек может чувствовать небольшую слабость, головную боль, иногда наблюдается легкая жажда. Субфебрильная температура не всегда является признаком какого-либо серьезного заболевания — она может быть вызвана стрессом, физической усталостью, нарушением сна, гормональными изменениями, аллергическими реакциями или сезонными вирусными инфекциями.

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В современной медицине различают несколько видов температуры тела:

нормальная температура тела — 35,0-37,0 градусов;

субфебрильная — в пределах 37,2-38,0 градусов;

фебрильная — 38,0-38,9 градуса;

пиретическая — 39,0-40,9 градуса;

гиперпиретическая — свыше 41 градуса.

Фебрильная температура часто является признаком респираторных заболеваний или инфекционных процессов, в том числе лихорадок неясного генеза (ЛНГ) и кишечных инфекций. Она возникает в результате активации иммунной системы организма в ответ на воздействие различных патогенов, таких как вирусы, бактерии и грибки.

Какие изменения происходят в организме при фебрильной температуре?

1. Расход энергии увеличивается за счет ускорения обменных процессов.

2. Увеличивается выработка антител и активируется иммунитет, вследствие чего подавляется процесс размножения инфекционных агентов.

3. Кровеносные сосуды расширяются, это увеличивает кровоток и ускоряет выведение токсинов из организма.

4. Увеличивается потоотделение, что также помогает ускорить выведение токсинов и снизить температуру тела.

При фебрильной температуре необходимо обеспечить организм достаточным количеством жидкости для предотвращения обезвоживания

Пиретическая температура, она же лихорадка, — 39-41 градус — выражается в виде сильного озноба или жара. В таком состоянии у человека происходят спазмы мышц и сосудов, бледнеет кожа. Лихорадка возникает, как правило, на фоне инфекций или бактериальных заболеваний (гриппа, пневмонии, отита, малярии и так далее).

Гиперпиретическая температура (гиперпирексия) считается опасным для жизни состоянием. У детей она в большинстве случаев говорит о кори или энтеровирусах. Слишком высокая температура приводит к тому, что белковые молекулы деформируются, и клетки организма погибают. Такую температуру нужно немедленно сбить.

Субфебрильная температура, в отличие от фебрильной, пиретической и гиперпиретической, не наносит серьезного вреда организму.

Причины появления субфебрильной температуры

Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, в разговоре с «Лентой.ру» назвал ряд причин, по которым может возникать субфебрильная температура.

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Причины субфебрильной температуры: хронические инфекционные болезни — например, хронический туберкулез, мононуклеоз, синусит, пиелонефрит, вирусный гепатит, цитомегаловирус, простой герпес, ангина, хронический тонзиллит, скарлатина, бронхит, некоторые венерические заболевания;

аутоиммунные заболевания, такие как постинфарктный синдром, ревматизм, ревматоидный артрит и другие;

гепатома, лейкозы, саркома костей и некоторые другие злокачественные заболевания;

болезни, вызываемые паразитическими червями (гельминтами) — лямблиоз, описторхоз, амебиаз, аскаридоз и другие;

колебания уровня половых гормонов у женщин во время менопаузы или беременности;

ряд заболеваний и травм центральной нервной системы;

вакцинация: повышение температуры тела — естественный иммунный ответ организма.

Температура также может подниматься до субфебрильной из-за интенсивных физических нагрузок. В этом случае она растет за счет повышенной выработки тепла и усиления сокращений мышечных волокон.

Субфебрильная температура иногда проявляется как побочный эффект при приеме некоторых лекарств. Кроме того, человек может наблюдать незначительное повышение температуры тела как следствие переутомления и стресса, аллергии, ОРВИ, а также длительного пребывания на солнце.

Симптомы и проявления субфебрильной температуры

Помимо непосредственного подъема температуры это состояние зачастую сопровождается рядом симптомов.

Чаще всего признаками субфебрильной температуры являются слабость и сонливость, отсутствие аппетита, учащенное сердцебиение. Также пациент может ощущать боли в мышцах, ломоту в теле. Могут присутствовать расстройство пищеварения, проблемы со сном и усиленное потоотделение, — Андрей Рябков, врач-терапевт.

Незначительное, но стойкое повышение температуры тела может быть специфическим проявлением, указывающим на наличие серьезных заболеваний, таких как ВИЧ, легочная эмболия, неспецифический язвенный колит и другие.

При заражении вирусом иммунодефицита человека этот симптом возникает спустя несколько месяцев и, согласно клинической картине заболевания, сопровождается головными и мышечными болями, слабостью, быстрой утомляемостью, потерей аппетита и снижением трудоспособности.

Какие анализы сдавать при субфебрильной температуре?

Для диагностики субфебрилитета необходимо обратиться к специалисту. Прием у врача начинается со сбора анамнеза и жалоб на состояние здоровья.

Вот приблизительный перечень вопросов, на которые пациенту будет необходимо ответить для прояснения ситуации и дальнейшей постановки диагноза.

1. На протяжении какого времени вы наблюдаете у себя субфебрильную температуру?

2. Она держится постоянно или периодически снижается и снова поднимается?

3. Принимаете ли вы какие-нибудь лекарства, чтобы снизить температуру?

4. Есть ли у вас другие сопутствующие симптомы?

5. Имеются ли у вас хронические проблемы со здоровьем?

6. Есть ли у вас признаки ослабленного иммунитета?

7. Какие лекарства или БАДы вы принимаете?

8. Посещали ли вы за последнее время регионы и страны, для которых характерны инфекционные и паразитарные заболевания?

9. Какие медицинские процедуры вам проводили в последнее время?

10. Подвергались ли вы хирургическим вмешательствам, проводилось ли вам переливание крови?

В случае, если пациент страдает субфебрилитетом (хроническим повышением температуры), для сбора анамнеза рекомендуется регулярно измерять температуру каждые два-три часа и отслеживать динамику, — Андрей Рябков, врач-терапевт.

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Следующий этап диагностики — визуальный осмотр пациента. Специалист проверяет кожные покровы на наличие покраснений, сыпи и новообразований, проводит пальпацию брюшной полости, осматривает слизистую, суставы и лимфатические узлы. Далее назначаются лабораторные анализы.

Для выявления причины регулярного или постоянного наличия субфебрильной температуры необходимо сдать биохимический анализ крови, УЗИ, анализ на гормоны и онкомаркеры. Эти обследования помогут выявить истинную причину — заболевание, вызывающее повышение температуры, — Андрей Рябков, врач-терапевт.

В зависимости от результатов анализов и обследований назначаются консультации различных специалистов: инфекциониста, невролога, онколога, гематолога, гинеколога — для женщин.

Лечение субфебрильной температуры

Терапевт Андрей Рябков отмечает, что в случае повышения температуры в рамках субфебрильной (37,2-38,0 градусов) врачи крайне редко назначают жаропонижающие препараты. В основном терапия направлена на выяснение и устранение первопричины, то есть заболевания, из-за которого возник субфебрилитет.

В каждом конкретном случае составляется индивидуальный план лечения, который включает в себя медикаментозную терапию, направленную на лечение основной болезни, а также симптоматическое лечение субфебрилитета для снятия неприятных проявлений.

Если повышение температуры не связано с конкретными заболеваниями и вызвано иными внешними факторами, такими как переутомление, стресс или аллергия, необходимо наладить распорядок дня — регулярно отдыхать и хорошо высыпаться

В целях профилактики рекомендуется уделять внимание гигиене, не перегреваться и не переохлаждаться, соблюдать режим сна и бодрствования, следить за качеством питания и постараться минимизировать стресс. Регулярные обследования у врача также помогут избежать рецидива субфебрилитета.

Когда следует обратиться к врачу?

Даже незначительно повышенная температура на протяжении длительного времени может быть признаком наличия серьезного заболевания.

Если человек наблюдает у себя температуру выше 37 градусов в течение нескольких дней или недель — это повод обратиться к врачу

Консультация специалиста обязательна, если помимо субфебрильной температуры наблюдаются следующие симптомы: