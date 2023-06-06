Главные лекарства дачной аптечки
Соберите необходимые препараты для разных случаев.
Если вы отправляетесь на дачу надолго или проводите здесь каждые выходные, важно держать за городом аптечку.
На природе может случиться множество неприятностей, с большинством из которых справятся простые лекарства.
Средства для ЖКТ
Не хлорированная вода, обилие овощей, ягод, зелени и жаренное на костре мясо заставляют желудок и кишечник, не привыкших к такому рациону городских жителей, взбунтоваться. Поэтому важно иметь в дачной аптечке абсорбенты, лекарства от диареи и тошноты, ферменты. Старайтесь при первых признаках отравления пить больше воды, а если поднялась температура и открылась рвота, отправляйтесь к врачу.
Препараты от аллергии
Садовый участок наполнен возможным триггерами аллергических реакций: от укуса насекомых до спелой ягодки с грядки. Запаситесь антигистаминными, но, если аллергическая реакция привела к отеку слизистой или затрудненному дыханию, немедленно отправляйтесь к врачу. Положите в аптечку не только таблетки, но и специальные спреи: они избавят от чихания и покраснения носа.
Средства от боли
За городом может настичь спазм, мигрень и зубная боль. На этот случай запаситесь спазмолитическими средствами: Но-шпа, аспирин, цитрамон, парацетамол помогут избавиться от боли и жара.
От порезов, травм, царапин
Пожалуй, самые частые проблемы со здоровьем во время отдыха на даче —травмы. Царапины, порезы, синяки и ушибы неизбежны во время активного отдыха или работы в саду, купите запас обычных и стерильных бинтов для перевязок, зеленку или йод замените на специальные бактерицидные порошки, положите в аптечку кровоостанавливающие средства и заживляющие мази, а в холодильнике держите запас льда, если потребуется приложить к месту ушиба.
От простуды
Кажется, что летом заболеть простудой сложно, но, на самом деле, часто именно спасаясь от жары, мы пьем холодную воду, может облиться или посидеть прохладным вечером у костра. Поэтому положите в аптечку порошки от симптомов простуды и гриппа, но не принимайте их бесконтрольно.