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Главные лекарства дачной аптечки

Соберите необходимые препараты для разных случаев.

Главные лекарства дачной аптечки
© WomanHit.ru

Если вы отправляетесь на дачу надолго или проводите здесь каждые выходные, важно держать за городом аптечку.

На природе может случиться множество неприятностей, с большинством из которых справятся простые лекарства.

Средства для ЖКТ

Не хлорированная вода, обилие овощей, ягод, зелени и жаренное на костре мясо заставляют желудок и кишечник, не привыкших к такому рациону городских жителей, взбунтоваться. Поэтому важно иметь в дачной аптечке абсорбенты, лекарства от диареи и тошноты, ферменты. Старайтесь при первых признаках отравления пить больше воды, а если поднялась температура и открылась рвота, отправляйтесь к врачу.

Препараты от аллергии

Садовый участок наполнен возможным триггерами аллергических реакций: от укуса насекомых до спелой ягодки с грядки. Запаситесь антигистаминными, но, если аллергическая реакция привела к отеку слизистой или затрудненному дыханию, немедленно отправляйтесь к врачу. Положите в аптечку не только таблетки, но и специальные спреи: они избавят от чихания и покраснения носа.

Средства от боли

За городом может настичь спазм, мигрень и зубная боль. На этот случай запаситесь спазмолитическими средствами: Но-шпа, аспирин, цитрамон, парацетамол помогут избавиться от боли и жара.

От порезов, травм, царапин

Пожалуй, самые частые проблемы со здоровьем во время отдыха на даче —травмы. Царапины, порезы, синяки и ушибы неизбежны во время активного отдыха или работы в саду, купите запас обычных и стерильных бинтов для перевязок, зеленку или йод замените на специальные бактерицидные порошки, положите в аптечку кровоостанавливающие средства и заживляющие мази, а в холодильнике держите запас льда, если потребуется приложить к месту ушиба.

От простуды

Кажется, что летом заболеть простудой сложно, но, на самом деле, часто именно спасаясь от жары, мы пьем холодную воду, может облиться или посидеть прохладным вечером у костра. Поэтому положите в аптечку порошки от симптомов простуды и гриппа, но не принимайте их бесконтрольно.

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