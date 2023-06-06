Синдром Диогена: как защитить наших стариков

Этот диагноз «синдром Диогена», или «старческое убожество», официально поставлен менее 10% людей. Но в группе риска гораздо больше. Можно ли уберечься?

© Мир новостей

ПЛЮШКИН – НАШ СОВРЕМЕННИК

Видео дня

Говоря научным языком, синдром Диогена — это психопатологический комплекс, проявляющийся крайне пренебрежительным отношением к собственной внешности и здоровью, социальной изоляцией, апатией, склонностью к накоплению хлама, отсутствием стыда.

При чем тут Диоген? Этот древнегреческий философ, сторонник крайнего минимализма жил в большом глиняном сосуде. Заболевание было выделено в 1966 году и получило свое оригинальное название спустя 9 лет. Причем синдром наиболее распространен среди пожилых людей, имевших социальное признание и профессиональный успех.

БОЛЕЗНЬ ИЛИ ЭКОНОМИЯ?

Одна пенсионерка собирала баночки из-под йогурта для рассады. А ее муж забил всю кладовку пластиковыми бутылками. Дочь с зятем приходили и орали на стариков: дескать, они стали Плюшкиными, скоро всю квартиру захламят, у них крыша едет и так далее. А весной они уехали со своим пластиковым хламом на дачу. Жена вырастила-таки в баночках рассаду (дети потом приезжали за овощами), а муж из пластиковых бутылок соорудил красивые шпалеры и мини-заборы. Вопрос к детям: вы можете устроить своим пожилым родителям экскурсию на Байкал? А сделать так, чтобы они мастерили из драгметаллов, а не из старого пластика? Тогда не надо лезть к старикам с поучениями, как им развлекать себя и убегать от деменции. Люди по-прежнему заботятся о развитии мелкой моторики, что сейчас - совершенно напрасно! - становится немодным. И еще вопрос, кого первым отправят к психиатру.

Разумеется, есть грань, за которой экономия и бережливость становятся болезнью. Иногда в новостях показывают жуткую картину - квартиру, забитую мусором, где крысы, грязь и вонь. Тут уж без вариантов надо вызывать неотложку и санэпидстанцию…

Выйдя на пенсию, человек обретает свободу: ему уже не надо под кого-то подстраиваться. Поэтому у молодых пенсионеров часто меняются социальное поведение, манера говорить, одеваться. Они становятся более независимыми, и это многое меняет.

А порой этот процесс просто переходит в болезнь. Человек перестает соблюдать элементарную гигиену, одевается в тряпье или вовсе не одевается, в квартире грязно. Признаки заболевания и тут налицо — это понятно и по виду, и по запаху.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА

Все дело в органическом заболевании мозга и предрасположенности человека - эмоционально-личностных особенностях, социальных навыках, сформировавшихся в течение жизни. Исследователи выделили несколько факторов, способствующих возникновению синдрома Диогена.

Травматические поражения мозга. Расстройство развивается после получения черепно-мозговой травмы. Кроме того, причиной может стать операция на головном мозге.

Интоксикации. Формирование старческого расстройства происходит при токсической энцефалопатии. Наиболее распространенный вариант - алкогольная интоксикация.

Нейроинфекции. Выявлены случаи синдрома, возникшего на основе вирусного поражения нервной системы. В группе риска находятся пациенты с энцефалитами.

Дегенеративные заболевания центральной нервной системы. В преклонном возрасте прогрессирующая утрата нейронов становится причиной снижения когнитивных способностей и личностных изменений. Неряшливость, равнодушие к внешности, силлогомания, то есть патологическое накопительство, чаще всего наблюдаются при болезни Пика.

Отсутствие ухода за больными и лечения при синдроме Диогена приводит к печальным последствиям. Основными причинами проблем становятся социальная изоляция, пренебрежительное отношение к здоровью и внешности. Питание испорченными продуктами, наличие бездомных животных и их экскрементов, невыполнение гигиенических процедур вызывают инфекционные заболевания. Патологическая скупость проявляется экономией на лекарствах и посещениях врачей. Затяжные инфекции и обострения болезней внутренних органов в условиях изоляции, как правило, заканчиваются летальным исходом.

МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ?

Подумайте о себе. Знакомая девушка держит дома минимум посуды, а контейнер для еды только один. Она знает, что по наследственности входит в группу риска и не позволяет вещам размножаться, потому что боится превратиться в такую же любительницу хлама, как ее родня. Это, может, и крайность, но всегда полезно помнить о своих особенностях и следить, чтобы они не перерастали в фобии.

Присмотритесь к родне. Постарайтесь вовлекать своих пожилых родственников в семейные обсуждения и бытовые дела. Если их поведение кажется вам подозрительным, займите их творчеством. Вспомните, как родители в вашем детстве просили вас что-то нарисовать, придумывали вам занятия, чтобы вы не скучали и не куксились. Сейчас самое время так же поступить с родителями. Попросите маму связать вам шапку или свитер, а папу - смастерить скворечник.

Будьте бдительны! При первых признаках отклонения от нормы проконсультируйте больного у психиатра или как минимум обратитесь к психологу. В легких случаях врач может назначить медикаменты, которые стабилизируют состояние пациента. При регулярном приеме препаратов часто наступает состояние ремиссии, человек возвращается к нормальному образу жизни.

Стратегия лечения. На начальных этапах синдрома Диогена психиатры советуют попробовать договориться с собирателем, направив его страсть к коллекционированию в мирное русло. Например, можно ему посоветовать собирать что-то определенное или хотя бы однотипное. Хорошо бы увлечь его коллекционированием кулинарных рецептов - тогда время будет уходить на их подборку, наклейку в специальные альбомы, а также на просмотр телепередач по теме и запись полученной информации в специальные тетради.