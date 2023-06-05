Терапевт: ромашка неэффективна при лечении гастрита и язвы

Терапевт Лаврищев: ромашка неэффективна при лечении гастрита и язвы. Этот цветок бессилен против бактерии Helicobacter pylori. Специалист в разговоре с «Секретом» также отметил, что ромашку лекарственную действительно применяют в медицине, но от заболеваний желудка на сегодняшний день есть куда более эффективные средства. Да и сам процесс восстановления занимает всего несколько недель.

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Начнём с того, что в природе существует несколько видов ромашек — нельзя сказать, что каждый из цветков обладает лекарственными свойствами. В медицине используют ромашку лекарственную (Matricāria chamomīlla), и продаётся она в любой российской аптеке. В древности считалось, что это растение полезно исключительно для лечения гинекологических заболеваний. Однако сегодня её активно используют и в борьбе с заболеваниями желудка.

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По словам врача-терапевта Александра Лаврищева, основной документ, освещающий международную точку зрения на применение ромашки лекарственной в медицинской практике, — это Доклад комитета по растительным продуктам Европейского медицинского агентства (EMA, аналог FDA в США). Согласно документу, ромашка может помогать в лечении гастритов и язвенной болезни, поскольку:

Обладает противовоспалительным свойством. За это отвечают вещества хамазулен и бисаболол, подавляющие выработку воспалительных медиаторов (биологически активные вещества, выделяемые нервными окончаниями). Они облегчают боль и усиливают заживление поражённых тканей.

Обладает седативным действием, а следовательно, снижает стрессовую импульсацию от центральной нервной системы к желудку. Снижая уровень стресса, ромашка может косвенно улучшить и общее самочувствие.

Обладает защитным свойством в отношении слизистой оболочки. Считается, что ромашка повышает выработку муцина — гликопротеина, который образует защитный слой на слизистой оболочке желудка. Способствуя выработке муцина, ромашка может помочь укрепить слизистый барьер и снизить опасное влияние соляной кислоты на ткани желудка.

Однако такой метод, по словам Лаврищева, несовременный.

"Ещё в начале нулевых годов была вручена Нобелевская премия по медицине за открытие бактерии Helicobacter pylori, и сегодня весь процесс профилактики и лечения воспалительных заболеваний желудка крутится вокруг удаления (эрадикации) данного патогена из микробиома пациента. Для лечения этой инфекции раз в несколько лет выходят всемирные консенсусы, которые объясняют врачам наиболее эффективные и простые пути лечения. Сегодня для лечения хеликобактериоза используются антибиотики и адъювантные (усиливающие лечебный эффект) вещества, а курс лечения занимает всего пару недель", - врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Эксперт также добавил, что препараты на основе ромашки сами по себе бессильны против хеликобактера, а содержание в них активных веществ невозможно стандартизировать от одной партии сырья к другой. Действие препаратов ромашки на детей младше 12 лет и вовсе не исследовано.