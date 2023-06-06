Врач рассказал, будет ли эпидемия «второго ковида»

По его словам, HMPV давно известен ученым. «Метапневмовирус – одно из ОРВИ. Это и ранее встречавшийся вирус. В процентом отношении это не самый представленный вирус ОРВИ. Да, в этом сезоне было не так мало случаев заболевания метапневмовирусом. Но он далеко не лидер. Аденовирус или грипп опережают его по заболеваемости. Это сезонная инфекция», – сказал Крючков.

Он добавил, что об эпидемии речи не идет, так как вирус давно адаптирован, он пришел к людям не от животных. Определить, что болеющие сегодня ОРВИ жители России заражены именно HMPV, нельзя, так как в регионах не происходит сплошного анализа, сказал Крючков. «С большей вероятностью то, что сейчас проявляется как ОРВИ, может быть именно ковидом. При нем наблюдается не просто инфекционный синдром и температура, но и симптомы в верхних дыхательных путях», – заметил медик.