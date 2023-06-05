Кардиолог Романенко: отказ от соли и коррекция веса могут спасти от гипертонии. Артериальной гипертонией называют состояние, при котором давление показывает 140/90 мм рт. ст. Тем не менее, как правило, проблемы с сердцем обнаруживают довольно поздно, когда уже начинаются осложнения или даже случились грозные сердечно-сосудистые события, например инсульт или инфаркт миокарда. Но есть состояние, когда человека ещё нельзя назвать гипертоником, когда ещё есть возможность спасти его от этого диагноза.

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Есть такое состояние «на грани», предгипертония. Она представляет из себя показатель в 130–140/80–89 мм рт. ст. Причём такое состояние не требует лекарств.

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Как определить, что у вас предгипертония

Чтобы оценить своё состояние, достаточно просто правильно измерить давление. Делать это нужно несколько раз за день в спокойной обстановке. Если у вас стабильные 130/80 мм рт. ст., то значит, есть риск предгипертонии.

Если цифры ещё выше, то это может говорить уже о полноценной гипертонии. В любом случае нужно обращаться к специалисту, который подскажет, как быть дальше.

Как удерживать давление в норме

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, что удержать давление и не дать развиться тяжёлой гипертонии могут:

снижение употребления поваренной соли;

коррекция и удержание массы тела;

регулярные физнагрузки;

добавление в рацион большего количества овощей и фруктов.

К примеру, если снизить вес всего на 5 кг, то это помогает снизить давление в среднем на 4,4/5,6 мм рт. ст. Казалось бы, довольно небольшой показатель, но если это сочетать с другими принципами здорового образа жизни, то этот комплекс может быть значительным в деле коррекции давления.

Соли можно съедать не больше 5 г в сутки. И вообще из рациона нужно исключить продукты со скрытой солью — различные полуфабрикаты, колбасы, соусы. Отказ от 1 г соли помогает снизить давление на 1,2 мм рт. ст.

Когда нужны лекарства при гипертонии

Лекарственная терапия нужна только на 2-й и 3-й стадиях болезни. Вот только это уже не предгипертония. Препараты должен назначать только врач. Современные препараты не только снижают давление, но и улучшают качество жизни человека.