Кардиолог Романенко: отказ от соли и коррекция веса могут спасти от гипертонии
Кардиолог Романенко: отказ от соли и коррекция веса могут спасти от гипертонии. Артериальной гипертонией называют состояние, при котором давление показывает 140/90 мм рт. ст. Тем не менее, как правило, проблемы с сердцем обнаруживают довольно поздно, когда уже начинаются осложнения или даже случились грозные сердечно-сосудистые события, например инсульт или инфаркт миокарда. Но есть состояние, когда человека ещё нельзя назвать гипертоником, когда ещё есть возможность спасти его от этого диагноза.
Есть такое состояние «на грани», предгипертония. Она представляет из себя показатель в 130–140/80–89 мм рт. ст. Причём такое состояние не требует лекарств.
Как определить, что у вас предгипертония
Чтобы оценить своё состояние, достаточно просто правильно измерить давление. Делать это нужно несколько раз за день в спокойной обстановке. Если у вас стабильные 130/80 мм рт. ст., то значит, есть риск предгипертонии.
Если цифры ещё выше, то это может говорить уже о полноценной гипертонии. В любом случае нужно обращаться к специалисту, который подскажет, как быть дальше.
Как удерживать давление в норме
Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, что удержать давление и не дать развиться тяжёлой гипертонии могут:
- снижение употребления поваренной соли;
- коррекция и удержание массы тела;
- регулярные физнагрузки;
- добавление в рацион большего количества овощей и фруктов.
К примеру, если снизить вес всего на 5 кг, то это помогает снизить давление в среднем на 4,4/5,6 мм рт. ст. Казалось бы, довольно небольшой показатель, но если это сочетать с другими принципами здорового образа жизни, то этот комплекс может быть значительным в деле коррекции давления.
Соли можно съедать не больше 5 г в сутки. И вообще из рациона нужно исключить продукты со скрытой солью — различные полуфабрикаты, колбасы, соусы. Отказ от 1 г соли помогает снизить давление на 1,2 мм рт. ст.
Когда нужны лекарства при гипертонии
Лекарственная терапия нужна только на 2-й и 3-й стадиях болезни. Вот только это уже не предгипертония. Препараты должен назначать только врач. Современные препараты не только снижают давление, но и улучшают качество жизни человека.
Почувствовав недомогание, мы обычно идём к врачу, чтобы выяснить, что в организме поломалось и как это починить. Но иногда поход к доктору не только не вносит ясность, но ещё больше запутывает. Например, есть довольно популярные «недуги», которых на самом деле нет.