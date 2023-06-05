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Эти два вида мяса повысят вероятность возникновения инсульта

Считается, что только в Великобритании из-за инсульта каждые 5 минут умирает один человек. И хуже всего то, что повысить вероятность возникновения этого состояния может неправильное питание.

Эти два вида мяса повысят вероятность возникновения инсульта
© Ferra.ru

Доктор Ширин Кассам, основательница организации Plant-Based Health Professionals UK, объяснила, какие продукты повышают шансы на столкновение с инсультом. Это два вида мяса. В частности, красное мясо и переработанное мясо.

К переработанному мясу относятся такие продукты, как бекон, ветчина, сосиски. А красное мясо включает в себя свинину, говядину.

Одно исследование, опубликованное в European Heart Journal, тоже подтверждает этот риск. Участвовали в этом исследовании более 400 тысяч человек из 9 стран мира. Учёные в итоге обнаружили продукты, которые повышают вероятность возникновения как ишемического, так и геморрагического инсульта.

Хуже всего то, что всего 50 г красного и переработанного мяса в день связаны были с повышением риска ишемического инсульта на 14%. Но это лишь в случае, если в рационе нет овощей и фруктов вообще.

Также известно, что красное и переработанное мясо связано с такими проблемами со здоровьем, как рак, болезни сердца и пр.

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