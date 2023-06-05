Врач рассказал, какие симптомы указывают на развитие колита

Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какие симптомы указывают на развитие колита
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, какие симптомы указывают на развитие колита.
По словам специалиста, ощущение, когда присутствуют тяжесть, урчание или покалывание, может быть первым признаком колита. Недуг представляет собой воспаление кишечника, при котором клетки органа постоянно погибают.
При этом есть опасность возникновения полипов и дисплазии, что в дальнейшем приводит к образованию злокачественной опухоли.
Для диагностики колита рекомендуется сдать анализ на кальпротектин, чтобы узнать, есть ли воспаление. Затем стоит пройти колоноскопию, передает «Царьград».
Также врач-терапевт Андрей Звонков назвал симптом, который может указывать на цирроз печени. Специалисты отметил, что обследование стоит пройти при наличии белого налета на языке, передает ФАН.
Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, какие симптомы указывают на проблемы с печенью. Эксперт пояснил, что при заболеваниях органа нередко у пациента желтеют кожа и слизистые оболочки. Однако эти симптомы возникают на поздней стадии.