Врач рассказал, какие симптомы указывают на развитие колита

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, какие симптомы указывают на развитие колита.

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По словам специалиста, ощущение, когда присутствуют тяжесть, урчание или покалывание, может быть первым признаком колита. Недуг представляет собой воспаление кишечника, при котором клетки органа постоянно погибают.

При этом есть опасность возникновения полипов и дисплазии, что в дальнейшем приводит к образованию злокачественной опухоли.

Для диагностики колита рекомендуется сдать анализ на кальпротектин, чтобы узнать, есть ли воспаление. Затем стоит пройти колоноскопию, передает «Царьград».

Также врач-терапевт Андрей Звонков назвал симптом, который может указывать на цирроз печени. Специалисты отметил, что обследование стоит пройти при наличии белого налета на языке, передает ФАН.