Дерматолог рассказала об обезвоживании кожи при сахарном диабете

Дерматолог Филева рассказала об обезвоживании кожи при сахарном диабете. При этой болезни у человека хуже работает обмен веществ, что не может не сказываться на его внешности и работе органов. Диабет влияет на всё, особенно на сердце, почки, сосуды, нервы и глаза, и если заболевание запустить, то возникнет куча осложнений. Как же диабет может проявляться внешне?

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Как диабет влияет на кожу

Из-за плохого метаболизма и избытка глюкозы кожный покров у диабетиков становится чувствительнее, сохраняет гораздо меньше воды, у больных хуже заживают порезы и другие повреждения.

Возникают зуд, эрозии, трещины, повышается риск развития инфекций, которые лечатся с большим трудом. Кожа грубеет, начинает шелушиться, становится менее упругой. Кроме того, может выпадать пушок.

Помимо прочего, ладони и стопы могут покрываться мозолями, слегка желтеть. Деформируются ногти. У некоторых больных наблюдают диабетические стопы — это когда ноги покрываются язвами и абсцессами, что может привести к гангрене.

По всем этим признакам врач может на глаз поставить предварительный диагноз — сахарный диабет, уточнила в разговоре с «Доктором Питером» дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Как ухаживать за кожей при диабете

Чтобы снизить риск занесения инфекций, диабетикам нужно каждый день мыть ноги тёплой водой — до 37 градусов, после чего тщательно их вытирать. На высохшие ноги стоит нанести крем с мочевиной.

Ровнять ногти следует пилочкой, а не ножницами. А ещё нужно каждый день менять носки или колготки. Причём они должны быть бесшовными.