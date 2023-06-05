Врач рассказала, что такое предгипертония

"Так, например, если снизить вес на 5 килограмм, то давление снизится в среднем на 4,4/5,6 миллиметра ртутного столба. Казалось бы, довольно небольшой показатель, но если это сочетать с другими принципами здорового образа жизни, то этот комплекс может быть значительным в деле коррекции давления", – указала эксперт.