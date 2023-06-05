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Врач рассказала, что такое предгипертония

Артериальной гипертонией является состояние, при котором давление показывает 140/90 миллиметров ртутного столба, а предгипертония представляет собой показатель в 130–140/80–89 миллиметров ртутного столба. Такое состояние не требует лекарств, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога, эндокринолога Татьяну Романенко.

Врач рассказала, что такое предгипертония
© Москва 24

По ее словам, удержать давление и помешать развитию тяжелой гипертонии можно при помощи коррекции и удержания массы тела, регулярных физнагрузок, добавления в рацион питания большего количества овощей и фруктов. Такие меры нужны для изменения нездорового образа жизни, который спровоцировал развитие повышенного давления, объяснила специалист.

"Так, например, если снизить вес на 5 килограмм, то давление снизится в среднем на 4,4/5,6 миллиметра ртутного столба. Казалось бы, довольно небольшой показатель, но если это сочетать с другими принципами здорового образа жизни, то этот комплекс может быть значительным в деле коррекции давления", – указала эксперт.

Также врач посоветовала уменьшить употребление соли при предгипертонии. Кроме того, она порекомендовала отказаться от продуктов со скрытой солью, к которым относятся полуфабрикаты, колбасы и соусы.

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