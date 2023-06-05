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Врач указал на неприятное ощущение, предупреждающее о раке

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, почему опасно игнорировать дискомфорт в животе. Неприятное ощущение, когда присутствуют тяжесть, урчание или покалывание, может быть первым признаком колита.

Врач указал на неприятное ощущение, предупреждающее о раке
© Российская Газета

"Колит - это воспаление кишечника, при котором клетки кишечника постоянно погибают. На их месте образуются новые, но процесс обновления идет слишком долго, он дает сбой", - предупредил врач в своем Telegram-канале.

В результате сбоя начинают образовываться полипы, аденомы, участки дисплазии, а затем на их месте появляется злокачественная опухоль, подчеркнул гастроэнтеролог.

Проблема может сильно усугубиться, если не обращать внимание на тревожные симптомы хотя бы месяца три-четыре месяца, отметил Вялов. За это время колит перетекает в хроническую форму, провоцируя нарушение кровообращения стенок кишечника. Все это грозит известными опасными последствиями.

Как действовать, чтобы не допустить осложнений?

"Когда в толстом кишечнике есть воспаление, возникает колит, и живот может заболеть в любом месте. Первое, что нужно сделать - найти в кишке то самое место", - объяснил кандидат медицинских наук.

Чтобы прояснить ситуацию, рекомендуется сдать анализ на кальпротектин (он выделяется иммунными клетками). Он покажет, есть ли воспаление. Затем проводится колоноскопия - процедура помогает узнать, где именно находится воспаление.

"А заодно берут клетки на биопсию, чтобы выяснить причины", - отметил врач.

Не занимайтесь самолечением. Обратитесь за помощью к специалисту.

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