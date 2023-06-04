Как избежать грыж и протрузий позвоночника

Это пациенты со слабой соединительной тканью, в таком случае уже в 20-25 лет у молодых людей возникает состояние, когда появляются грыжи и протрузии. Поэтому таким пациентам рекомендуется с детства выполнять специальные упражнения, в их жизни обязательно должна быть физнагрузками. Как только человек начинает выполнять эти упражнения, закачивается спина, поясничные мышцы вокруг позвоночника, и ему сразу становится лучше. Даже имевшиеся грыжи уже не доставляют такого дискомфорта. Кроме того, важна культура физической нагрузки. Например, если человек поднимает тяжести, то это обязательно нужно делать со соответствующего положения — приседа, то есть поднимать не спиной, а мышцами ног.

