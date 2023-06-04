Как избежать грыж и протрузий позвоночника
Профилактика грыж заключается в обеспечении правильного функционирования позвоночника. Следует исключить из привычного образа жизни факторы, которые могут стать причиной смещения межпозвонковых дисков. "Рамблер" расскажет, от чего зависит появиление грыж.
Существует определенный тип людей, которые предрасположены к формированию грыж. Принято считать, что выпячивание диска до 5 мм – это протрузия, более – уже грыжа. Однако даже человек с проблемной спиной может добиться выздоровления путем изменения образа жизни. Общемировая практика показывает, что лишь 30% межпозвонковых грыж требуют хирургического вмешательства, а все остальные при условии своевременно назначенной терапии.
Это пациенты со слабой соединительной тканью, в таком случае уже в 20-25 лет у молодых людей возникает состояние, когда появляются грыжи и протрузии. Поэтому таким пациентам рекомендуется с детства выполнять специальные упражнения, в их жизни обязательно должна быть физнагрузками. Как только человек начинает выполнять эти упражнения, закачивается спина, поясничные мышцы вокруг позвоночника, и ему сразу становится лучше. Даже имевшиеся грыжи уже не доставляют такого дискомфорта. Кроме того, важна культура физической нагрузки. Например, если человек поднимает тяжести, то это обязательно нужно делать со соответствующего положения — приседа, то есть поднимать не спиной, а мышцами ног.
Обычно при болях в спине необходимо проверить нет ли дефицита кальция, витамина D, Омега-3 жирных кислот и минералов, например, магния. Если дефицит подтверждается, то пациенту назначается курс необходимого элемента профилактически или лечебно.
Существуют и специальные препараты. Хондроитин — это препарат, который используется для поддержания нормального состояния, то есть его назначают, чтобы нормализовать работу суставов, сердечно-сосудистой системы. Назначают его часто, поскольку препарат очень эффективен.
При оценке состояния пациента с грыжами и протрузиями важен комплексный подход. Поэтому в таких случаях актуален вопрос со сном, то есть человек должен высыпаться для того, чтобы улучшить общее состояние, повысить улучшить переносимость физнагрузок. Важным моментом при подобных заболеваниях остается лишний вес, пациентам с с лишним весом и предрасположенностью к этому критически важно снизить массу тела.
При оценке состояния пациента с грыжами и протрузиями важен комплексный подход. Поэтому в таких случаях актуален вопрос со сном, то есть человек должен высыпаться для того, чтобы улучшить общее состояние, повысить улучшить переносимость физнагрузок. Не менее важным при заболеваниях позвоночника становится лишний вес, таким пациентам критически важно снизить массу тела.