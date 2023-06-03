Онколог Головинский: риск рака наполовину зависит от образа жизни человека

По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый четвёртый житель планеты может столкнуться с онкологическим заболеванием в течение своей жизни.

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По их же статистике, около 80% случаев онкологии обусловлены комбинацией факторов, установить которые сложно. Врач-онколог Сергей Головинский поделился с «Секретом фирмы» универсальными рекомендациями по профилактике онкозаболеваний.

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Отказаться от курения и алкоголя

Большинство пациентов с онкологией умирает от рака лёгких, напомнил врач-эксперт Madanes Россия, торакальный хирург, онколог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Сергей Головинский. При этом вредные вещества в табачном дыме провоцируют развитие и других видов рака: полости рта, горла, поджелудочной железы, мочевого пузыря, и даже шейки матки и почек. И не только у тех, кто курит. В зоне риска и пассивные курильщики — те, кто дышит дымом.

«Поэтому для значимого снижения онкологических рисков стоит отказаться от табакокурения и вдыхания иных дымов или аэрозолей электронных систем доставки никотина. То же самое касается алкоголя. Безвредных доз, увы, не существует. Так что лучше минимизировать его присутствие в вашей жизни», — объяснил онколог.

Придерживаться здорового питания

По словам Головинского, риск развития рака повышает употребление красного мяса. Его можно заменить рыбой, дополнив её орехами, овощами, оливковым маслом. Также вредны продукты с большим количеством соли или с высокой степенью переработки (колбас, копчёностей и др.). А вот чего нужно побольше, так это воды.

«Воды в рационе должно быть достаточно — питьевой режим так же влияет на хорошее самочувствие и особенно актуален в жару», — сказал врач.

Напомнил специалист и об опасности пищевых добавок.

«Вредные пищевые добавки содержат канцерогены, поэтому лучше читать этикетки и выбирать продукты, где ингредиентов со значком Е будет не так много. Среди них есть и запрещённые в нашей стране. Список включает восемь наименований (Е121, Е123, Е128, Е216, Е217, Е240, Е924a и E924b) и частично пересекается с перечнем тех, что вызывают злокачественные опухоли: Е103, Е105, Е121, Е123, Е130, Е152, Е330, Е447», — отметил он.

Быть осторожнее с солнцем

«В Австралии самый высокий в мире уровень заболеваемости меланомой, потому что там наиболее активно ультрафиолетовое излучение. Снизить риск рака кожи можно, если загорать правильно, используя солнцезащитные средства с максимальным уровнем защиты, особенно если у вас светлая кожа. Идеальное время для принятия солнечных ванн в средней полосе России, когда спектр УФ-излучения минимально вреден — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов», — объяснил специалист.

От солярия он порекомендовал отказаться.

Держать вес в норме и больше двигаться

Лишний вес часто несёт не только переживания из-за внешнего вида, но и оказывается признаком заболевания или добавляет риск к их развитию.

«По данным Роспотребнадзора , до 60% мужчин и женщин в нашей стране имеют лишний вес или страдают ожирением. Наше тело — наше дело, но избыточная масса чревата развитием серьёзных заболеваний и не только онкологических», — предупредил Головинский.

Понять, соответствует ли масса росту, можно с помощью индекса массы тела.

«Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается через деление веса в килограммах на рост в метрах, возведённый в квадратную степень (кг/м2). Нормой считается показатель от 18 до 25 кг/м2, всё, что свыше — это избыточный вес. С 30 кг/м2 начинается ожирение», — рассказал врач.

Также он порекомендовал поддерживать регулярную физическую активность — около 10 000 шагов в день, или 150–300 минут интенсивных нагрузок в неделю.

Защититься от инфекций

«Вирус папилломы человека (ВПЧ) может стать причиной онкологических заболеваний, в первую очередь — рака шейки матки. Он может быть передан как половым путём, так и через плаценту от матери к ребёнку, и даже через царапину на коже, но от него можно пройти вакцинацию. В настоящее время вакцинация рекомендуется экспертами ВОЗ детям обоего пола в возрасте от 10 до 13 лет», — объяснил Головинский. Он предупредил, что зачастую рак может довольно долго не давать о себе знать, а выявить его можно во время медицинского обследования, и порекомендовал не пренебрегать скринингами и чекапами.