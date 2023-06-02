«Звездочку» можно использовать при насморке и головной боли

Терапевт Титаренко: «Звёздочку» можно использовать при насморке и головной боли. Это чудо-лекарство широко применяли в советские годы. Пережило оно и 1990-е, когда в России и сопредельных странах люди нередко прибегали к помощи сомнительных методик. «Золотая звезда» (это её официальное название), конечно, более полезна, чем заряженная Чумаком вода или заговоры Сытина. Но её лечебные свойства всё же не стоит переоценивать.

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Откуда взялась «Звёздочка»

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Бальзам «Золотая звезда» придумали во Вьетнаме в 1950-х годах, а в конце 1970-х он добрался до СССР. Но настоящий звёздный час для «Звёздочки» наступил в 1980-х и 1990-х годах.

Во Вьетнаме его разрабатывали как средство для борьбы с симптомами простуды: насморком, кашлем. Причём, не с причинами, а именно с последствиями. Но в нашей стране им стали лечить вообще всё, начиная от зубной боли и заканчивая импотенцией.

Дело в том, что появление этого безобидного лекарства пришлось на те времена, когда люди кидались на любое сомнительное средство. Киносеансы Кашпировского — вся страна залипала у экранов. Рамочки из проволоки для обследования ауры — дайте два комплекта, сдачи не надо.

Поэтому неудивительно, что сомнительные экстрасенсы, лекари, знахари и прочие доморощенные ведуны продавали смесь эфирных масел под видом чуть ли не эликсира бессмертия. Который ещё и от сглаза помогает, ага. Продвинутые вьетнамские технологии.

Заключение врача

«Звёздочка» действительно сплошь состоит из натуральных компонентов — это мазь на основе вазелина, парафина и воска с добавлением эфирных масел. В неё входят:

масло цветков гвоздики,

камфора,

масло коричника китайского,

ментол,

масло мяты перечной,

масло эвкалипта.

Терапевт DocMed Ольга Титаренко считает, что бальзам действительно можно использовать для лечения насморка. Но нельзя наносить его на слизистую носа — так можно вызвать ожог.

От головокружения «Звёздочка» может помочь, но только если причины лежат в области психики. Если же дело в физиологии, то здесь она бессильна.

«Звёздочка» помогает и от небольшой головной боли. При этом, по другим данным, камфора, входящая в её состав, наоборот может усилить болезненные ощущения и вызвать мигрень.

Особо хвалят «Звёздочку» как средство при укусах комаров и прочих насекомых. Но в реальности полезный эффект не изучался. Мазать можно, вреда не должно быть, кроме случаев, при которых компоненты вызовут аллергическую реакцию.

Точно «Звёздочка» не помогает:

при лечении коронавирусной инфекции;

при добавлении в чай при простуде;

в лечении ран — наоборот, это категорически запрещено.

Ещё некоторые советуют «Звёздочкой» мазать места, где гадит кот. Но в ряде случаев это срабатывает, а в ряде — наоборот.

Пара слов об эфирных маслах

Лечение с помощью эфирных масел, из которых состоит «Звёздочка», относится к ароматерапии. Надо не забывать, что это направление относится к альтернативной медицине.

То есть терапевтический эффект от неё не изучен и не подтверждён. Поэтому она никак не заменяет традиционные способы лечения.

Эфирные масла могут вызвать аллергическую реакцию и результат будет противоположный ожиданиям.

Также препараты на основе эфирных масел не стоит использовать: