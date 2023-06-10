Почему мы разговариваем сами с собой и нормально ли это

Скорее всего, хоть раз в жизни вы говорили сами с собой, но задумывались ли вы, насколько это нормально. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

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Мы привыкли к разговору с самим собой в уме, но когда это происходит вслух, то кажется признаком сумасшествия. На самом деле, разговор вслух с самим собой позволяет нам более осознанно разобраться в своих мыслях.

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«Да, исследования показывают, что разговаривать с самим собой — это вовсе не «сумасшествие», а, по сути, нормальное человеческое поведение», — отмечает клинический психолог Карла Мари Мэнли, доктор философии.

По словам Мэнли, когда мы выражаем свои мысли и чувства вслух, мы лучше осознаем, что происходит в уме. Процессы, связанные с произнесением слов вслух, заставляют нас немного замедляться, когда мы обращаемся к языковым центрам мозга. Таким образом, мы лучше осознаем блуждания ума и можем стать более четкими.

Почему люди разговаривают сами с собой?

Несколько научных теорий объясняют, почему люди разговаривают сами с собой.

Мы разговариваем сами с собой, чтобы бороться с одиночеством

Теория социальной изоляции предполагает, что люди разговаривают сами с собой, чтобы компенсировать отсутствие социального взаимодействия. Когда люди оказываются изолированными или им не хватает общения, разговор с самим собой становится средством удовлетворения потребности в социальных связях и эмоциональном выражении.

Мы разговариваем сами с собой, чтобы организовать наши мысли

Другая теория — теория когнитивного нарушения, предполагает, что разговор с самим собой помогает людям регулировать свое внимание и фокусироваться. Вербализируя свои мысли, люди могут лучше систематизировать информацию, решать проблемы и улучшать свои когнитивные процессы. Разговор с самим собой действует как внешняя помощь, позволяя людям сохранять концентрацию и ясность ума, особенно когда они сталкиваются со сложными или сложными задачами.

Исследование 2011 года, опубликованное в Ежеквартальном журнале экспериментальной психологии, изучало преимущества разговора с самим собой. В ходе эксперимента 20 участникам поручили найти определенные предметы в супермаркете. Во время первого этапа никому не разрешалось разговаривать, пока они искали продукты. На втором этапе участникам сказали, что они могут повторять названия объектов вслух, когда ищут их.

Оказалось, что во втором случае испытуемым было легче найти предметы. Громкий разговор с самим собой пробудил их память и создал более сильную связь между языком и визуальными объектами.

Мы разговариваем сами с собой, чтобы мотивировать себя

Кроме того, теория самоподкрепления предполагает, что люди разговаривают сами с собой в качестве самомотивации и поощрения. Давая положительные утверждения или давая себе инструкции, люди могут повысить уверенность в себе, регулировать свое поведение и улучшить свои результаты в различных видах деятельности.

В исследовании, опубликованном в Procedia — Social and Behavioral Sciences, изучалось, как мотивационный разговор с самим собой влияет на баскетболистов во время тренировок. Ученые обнаружили, что когда игроки вслух произносили себе ободряющие слова, они работали лучше.

Исследователи обнаружили, что использование второго или третьего лица в рамках позитивного разговора с самим собой (например: «У вас есть это!») было более эффективным.

Они также обнаружили, что использование второго или третьего лица в позитивном разговоре с самим собой (например: «У вас есть это!») заставляло спортсмена работать лучше. Это связано с компонентом самодистанцирования в языке: даже если вы разговариваете сами с собой, вы как бы говорите себе что-то от чужого лица.

Когда разговор с самим собой может быть причиной для беспокойства

Обычно нет причин полагать, что с вами что-то не так, если вы регулярно но немного болтаете сами с собой. Наоборот: во всяком случае, разговор с самим собой делает человека более бдительным, осознанным и способным "обрабатывать" свои чувства.

Однако всегда есть исключения из нормы, и, как пишет в Psychology Today Джеффри С. Невид, доктор философии, ABPP , «люди, страдающие серьезными психическими расстройствами, такими как шизофрения , также участвуют в диалогах с самим собой, и они могут наблюдать, как они ведут разговоры с голосами в их головах». По Невиду, разница здесь в том, что эта форма саморечи направляет внутренние речи на «других лиц или силы вне себя». То есть такие люди не просто рассуждают вслух а задают вопросы непонятным силам или как-бы беседуют с кем-то, но не с собой.