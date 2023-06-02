Врач назвал снижающий риск рака продукт

Согласно китайскому исследованию, в котором участвовало более полумиллиона человек, употребление 20 граммов зеленого лука в сутки на 15 процентов снижает риск возникновение рака, рассказал иммунолог. При этом он подчеркнул, что активным противораковым свойством обладает именно этот вид лука. «Зеленый лук имеет в 20 раз больше кверцитина, чем лук-порей», — пояснил он.