Врач назвал снижающий риск рака продукт

Врач с Первого канала назвал снижающий риск рака продукт
Иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал зеленый лук продуктом, снижающим риск развития рака. Выпуск передачи доступен на платформе Rutube.
Врач отметил, что зеленый лук содержит много кверцитина — вещества, которое помогает контролировать развитие раковых клеток и влияет на подавление воспалений.
Согласно китайскому исследованию, в котором участвовало более полумиллиона человек, употребление 20 граммов зеленого лука в сутки на 15 процентов снижает риск возникновение рака, рассказал иммунолог. При этом он подчеркнул, что активным противораковым свойством обладает именно этот вид лука. «Зеленый лук имеет в 20 раз больше кверцитина, чем лук-порей», — пояснил он.