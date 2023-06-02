По каким причинам прививку лучше перенести

Вопросы вакцинации актуальны не только в том случае, когда речь идет о детях. Многие прививки ставятся повторно или впервые уже во взрослом возрасте. Горячие обсуждения вокруг необходимости или бесполезности вакцинации не утихают уже многие годы, хотя научно уже не единожды было доказано об эффективности прививок и их значимости в борьбе со многими опасными заболеваниями.

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Однако, несмотря на доказанную пользу проведения вакцинаций, существуют определенные противопоказания, так называемые медицинские отводы, по которым прививку запрещено делать вовсе, или же просто стоит немного подождать.

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В первую очередь стоит запомнить, что на момент введения вакцины пациент должен быть здоров. Любой воспалительный процесс или инфекция в организме могут стать причиной осложнений после проведения вакцинации.

Прививку стоит отложить в том случае, если у человека

высокая температура,

симптомы ОРВИ,

острое состояние при аллергии,

некоторые неврологические заболевания,

состояния после введения иммуноглобулинов,

иммуносупрессивное лечение.

Однако это не касается экстренной вакцинации. Например, если человеку в срочном порядке необходима вакцина от бешенства после укуса животного, она ставится в любом случае.

Также стоит отметить, что некоторые прививки не стоит делать в пик сезона заболеваемости: например, прививку от гриппа обычно рекомендуют ставить в конце лета или осенью.

Помимо этого существуют установленные указом Минздрава РФ противопоказания для проведения вакцинации как для детей, так и для взрослых. Абсолютными противопоказаниями для введения любого типа вакцин являются:

температура выше 40 С после предыдущего введения препарата;

в месте введения вакцины (после предыдущего введения препарата) – отек и покраснение более 8 см в диаметре;

анафилактический шок и другие тяжелые генерализованные аллергические реакции;

энцефалит;

вакциноассоциированный полиомиелит;

стойкие неврологические нарушения.

Важно помнить, что не все прививки и не в любой период можно ставить во время беременности. Об этом важно проконсультироваться со специалистом.