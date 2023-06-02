Мирамистин в горло и нос: почему опасно использовать это средство
Обеззараживающий препарат Мирамистин назначают и используют практически при любых заболеваниях – от лечения горла и ожогов до ИППП. Он стал самой популярной и якобы безопасной заменой спиртосодержащих растворов. Однако этот препарат не такой действенный и, что самое важное, не такой безобидный, как все привыкли считать. «ФедералПресс» узнал, можно ли слепо верить рекламе и медикам.
В инструкции написано, что это бактерицидный, противогрибковый, противовирусный препарат, стимулирующий процессы регенерации и местные защитные реакции. В состав антисептика входит бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат. Он приготовлен на основе воды, благодаря чему меньше раздражает кожу и слизистые, чем спиртовые растворы.
Мирамистин используют практически во всех сферах медицины: в отоларингологии – чаще всего при лечении горла, стоматологии – для обработки десен после удаления зуба, хирургии, травматологии, акушерстве, гинекологии, урологии, дерматологии и при лечении ожогов.
При этом, как пишет DocMed, убедительных доказательств эффективности Мирамистина нет. Результаты обнародованных исследований могут быть искажены, так как они выполнялись на культурах клеток и имеют небольшие выборки.
«Из инструкции Мирамистина неясно, как он должен работать. Например, там указано, что препарат не всасывается в кожу и слизистые, это означает неспособность попадать внутрь клетки. Но жизнедеятельность вирусов происходит именно внутри клеток, следовательно, Мирамистин не может на них повлиять», – пишут специалисты.
Таким образом, для обработки слизистых (носа, горла), спринцеваний, ингаляций этот препарат не подходит. В некоторых случаях врачи даже назначают ингаляции с ним, хотя это не предусмотрено инструкцией и может быть опасно для легких.
Кроме того, препарат начинает действовать на бактерии после длительного воздействия, и для этого может потребоваться до двух часов. Как и большинство антисептиков, Мирамистин убивает не только патогенную микрофлору, но и полезную.
В целом возможна обработка кожи при царапинах, ранах, ожогах, если пострадавший находится вне дома, и у него нет возможности промыть рану. Однако лучше всего промыть рану обычной проточной водой.