Болезни, которые могут вызвать мороженое и ледяные напитки

Мороженое и ледяные напитки, популярные в жаркую погоду, могут представлять опасность для горла и приводить к болезням, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и эксперта лаборатории Гемотест Екатерину Кашух.

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Резкие перепады температур при употреблении таких продуктов могут привести к фарингиту (воспалению задней стенки глотки) и ларингиту (воспалению слизистой оболочки гортани). Чем больше порция мороженого и чем быстрее ее съедают, тем больше риск переохлаждения ротоглотки и, как следствие, воспаления горла и миндалин, уточнила эксперт.

"Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин", — пояснила Кашух в беседе с изданием.