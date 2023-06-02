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Врач назвала болезни, которые могут вызвать мороженое и ледяные напитки

Мороженое и ледяные напитки, популярные в жаркую погоду, могут представлять опасность для горла и приводить к болезням, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и эксперта лаборатории Гемотест Екатерину Кашух.

Болезни, которые могут вызвать мороженое и ледяные напитки
© Вечерняя Москва

Резкие перепады температур при употреблении таких продуктов могут привести к фарингиту (воспалению задней стенки глотки) и ларингиту (воспалению слизистой оболочки гортани). Чем больше порция мороженого и чем быстрее ее съедают, тем больше риск переохлаждения ротоглотки и, как следствие, воспаления горла и миндалин, уточнила эксперт.

"Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест — тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин", — пояснила Кашух в беседе с изданием.

Фастфуд и маргарин являются основными источниками трансжиров. Об этом рассказал врач-эндокринологог Арсений Русанов. По его словам, трансжиры можно обнаружить в замороженных полуфабрикатах и готовых блюдах, чипсах, попкорне, шоколаде, кондитерских изделиях, мороженом. Для замены вышеназванного маргарина Русанов рекомендует сливочное, оливковое, подсолнечное, льняное, кунжутное, рапсовое, тыквенное и кокосовое масла.

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