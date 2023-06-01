Онколог Карасёв отнёс пожилой возраст и курение к группам риска по раку

Врачи и учёные ещё многого не знают о раке. В том числе самое главное — что вообще запускает в организме развитие злокачественных опухолей. Тем не менее есть пять типов людей, которые больше других рискуют столкнуться с таким диагнозом. Их перечислил старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев. Некоторые вирусы и гепатиты Известно, что вирус папилломы человека при неблагоприятном течении может провоцировать развитие рака шейки матки. Вирус Эпштейна — Барра в некоторых случаях перетекает в рак носоглотки, лимфомы, рак желудка. Гепатиты В и С могут дать толчок к раку печени. Стоит отметить, что среди групп людей, которые больше всего подвержены риску заболеть раком, эта находится на пятом месте. Токсические и радиоактивные вещества Люди, контактирующие с такими веществами, находятся на четвёртом месте в списке групп риска. Всё потому, что эти вещества во много раз повышают риск мутации в клетках. Не хотите болеть — есть повод задуматься о смене деятельности. Наследственность Осторожнее нужно быть тем, у кого родственники болели раком. Особенно это касается рака молочной железы, матки и желудочно-кишечного тракта. У таких людей с самого начала есть ген, отвечающий за мутации. Важно минимизировать в своей жизни другие факторы риска, посоветовал Карасев. Вредные привычки Никотин и алкоголь плохо влияют на организм в целом, так что риск развития злокачественной опухоли они тоже повышают. Причём речь идёт об онкологии любого типа. Курильщики и люди, регулярно закладывающие за воротник, — в зоне риска, причём на втором месте среди всех остальных групп. Самый верный способ в этом случае — перейти на ЗОЖ. Возраст Чем мы старше, тем слабее становится наш организм. В том числе снижается способность воспроизводить клетки без ошибок, от чего, собственно, и появляется рак. Дожить до старости «без приключений» можно, если снизить риски в 30–40 лет, сказал онколог изданию «Доктор Питер». Опасность рака ещё и в том, что его ранние симптомы могут вообще не насторожить. Некоторые списывают их на банальную усталость, и в итоге слишком поздно доходят до врачей. Онколог Карасёв призвал так не делать. Вот шесть тревожных звоночков , которые должны вас насторожить.