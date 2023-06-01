Как лечить расстройство пищевого поведения

«Человек начинает относиться к пище не как к еде или, наоборот, как к еде, но не насыщается. Это может быть булимия, когда он не может остановиться, или, когда он ест и идет в туалет, чтобы с помощью рвоты очистить желудок и сохранить фигуру», – отметила психолог.