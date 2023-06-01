Как лечить расстройство пищевого поведения
РПП считается психическим расстройством, но мало кто знает, за счет чего оно развивается и как его лечить. Подробности об этом рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Диана Генварская.
«Человек начинает относиться к пище не как к еде или, наоборот, как к еде, но не насыщается. Это может быть булимия, когда он не может остановиться, или, когда он ест и идет в туалет, чтобы с помощью рвоты очистить желудок и сохранить фигуру», – отметила психолог.
По словам Генварской, это заболевание приводит к дисбалансу психики. Возникает повышенное напряжение, которое человек может реализовать в РПП.
Кроме того, у больных анорексией тоже сдвинуты личные границы. Это проблема есть у всех, кто имеет проблемы с весом. Поэтому в этом случае очень важна помощь психотерапевта, самостоятельно человек вряд ли справится, передает РИАМО.
Напомним, если намеренно перевести ребенка на альтернативное молоко, то можно нанести значительный вред его здоровью.