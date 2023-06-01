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Врач заявил о стопроцентной эффективности вакцин от кори и краснухи

Привитые люди не заражаются и не болеют. Это правило касается и дифтерии, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-иммунолог Владимир Болибок.

Врач заявил о стопроцентной эффективности вакцин от кори и краснухи
© Unsplash.com

Он подчеркнул, что иммунитет от патогенов действует не всю жизнь, нужна ревакцинация.

«Если мы говорим про прививку от коронавируса, то она не создаёт стерильного иммунитета. Но, как правило, вы перенесёте заболевание в относительно лёгкой форме. И почти 100% гарантия, даже если вы в тяжёлой форме заболеете, то вы не умрёте. Если вы сделаете прививку от кори — гарантия 99%, что вы не заразитесь и заболеете корью вообще. Разные прививки действуют по-разному. От кори прививка стерильность даёт — вы не заражаетесь корью и ей не болеете. Та же ситуация с прививкой от краснухи, дифтерии. Практически 100% от заражения и заболевания. Но, к сожалению, прививки действуют не пожизненно. Если человек переболел какой-то инфекцией, иммунитет не пожизнен. Он сохраняется, пока иммунная система помнит об этом заболевании».

В середине мая Минобрнауки и Роспотребнадзор направили в вузы рекомендации по профилактике кори. В документе, в частности, отмечается, что к занятиям не следует допускать студентов и сотрудников с ОРВИ и высыпаниями на коже. При ухудшении самочувствия учащимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательного учреждения и обратиться к врачу.

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