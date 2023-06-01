Врач заявил о стопроцентной эффективности вакцин от кори и краснухи

«Если мы говорим про прививку от коронавируса, то она не создаёт стерильного иммунитета. Но, как правило, вы перенесёте заболевание в относительно лёгкой форме. И почти 100% гарантия, даже если вы в тяжёлой форме заболеете, то вы не умрёте. Если вы сделаете прививку от кори — гарантия 99%, что вы не заразитесь и заболеете корью вообще. Разные прививки действуют по-разному. От кори прививка стерильность даёт — вы не заражаетесь корью и ей не болеете. Та же ситуация с прививкой от краснухи, дифтерии. Практически 100% от заражения и заболевания. Но, к сожалению, прививки действуют не пожизненно. Если человек переболел какой-то инфекцией, иммунитет не пожизнен. Он сохраняется, пока иммунная система помнит об этом заболевании».