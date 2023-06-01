$80.99+0.3186.50-0.01

Как низкий ферритин связан с депрессией и тревожностью

Врачи не устают говорить нам о том, как важно регулярно сдавать базовые анализы, даже если жалоб на здоровье нет.

Как низкий ферритин связан с депрессией и тревожностью
© Unsplash

Во-первых, анализы помогают выявить сбои в организме еще до того, как проявятся первые симптомы. Во-вторых, нередко анализ крови может объяснить эмоциональный упадок, а также более серьезные психологические проблемы.

Видео дня

Не так давно ученые пришли к выводу, что дефицит ферритина напрямую связан с тревожностью и депрессией. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Психиатры из Мичиганского университета провели метаанализ предыдущих исследований на данную тему. В ходе работы специалисты установили, что употребление добавок с железом улучшает настроение и снижает утомляемость даже у тех людей, у которых не выявлен сильный дефицит железа.

Ведущий автор научной работы Стефани Левин рассказал о том, что нередко люди стакливаются с нехваткой железа без анемии. При этом многие психиатры не догадываются о том, что дефицит железа связан с ухудшением симптомов психических расстройств.

Эксперт подчеркнул: если человек регулярно страдает от тревожности и симптомов депрессии, важно не только обратиться к психиатру, но также сдать анализ на ферритин. При дефиците ферритина необходимо включить в свой рацион продукты, богатые железом, а также добавки, которые помогут улучшить показатели.

Выводы ученых из Мичигана подтверждает тот факт, что дефицит железа влияет на синтез "гормона счастья" – дофамина. Дофамин вырабатывается в мозге и отвечает за психоэмоциональное состояние, а также за интеллектуальные функции. Если человек сталкивается с нехваткой дофамина, он становится более апатичным, раздражительным и склонным к депрессии.

Для производства дофамина мозгу необходимо железо. Это одна из причин, по которой так важно следить за данным показателем в анализах.

Психолог Жукова объяснила, какие факторы вызывают депрессию

Помимо плохого настроения и тревожности к симптомам железодефицита также относятся:
  • постоянная усталость
  • повышенная потливость
  • сухость кожи
  • снижение внимания
  • одышка
  • бледность кожи
  • хроническая слабость
  • учащенное сердцебиение
  • синдром беспокойных ног

Обнаружив у себя эти симптомы, не медлите с походом к врачу. Специалист назначит нужные анализы и выпишет необходимые лекарства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий