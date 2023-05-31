Дерматовенеролог: комары чаще атакуют полных людей и беременных

Дерматовенеролог Иванов: комары чаще атакуют полных людей и беременных. Комары кусают не всех — это факт. Вот, к примеру, пришли вы в компании друзей на реку или в лес, и буквально через минуту кто-то уже отбивается от комаров, а кто-то блаженствует, отделавшись, может, всего парой укусов. И в народе ходит настоящее поверье, что кровососы любят определённые группы крови. Однако тут всё несколько интереснее, считает врач.

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Врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что насекомые в основном ведутся на выдыхаемый углекислый газ и аромат кожи. Во втором случае речь в основном идёт про запах пота.

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«Чем больше углекислого газа выдыхает человек, тем активнее на него притягиваются комары. Именно поэтому насекомые обычно кусают взрослых, а не детей, и предпочитают людей с лишним весом и беременных. Кроме того, комаров привлекают аммиак и молочная кислота, которые содержатся в поте. Поэтому они часто кусают в жару или когда человек занимается спортом», — отметил эксперт.

Когда комар наполняется кровью, он впрыскивает в ранку свою слюну. В ней есть чужеродные для человека белки, которые не дают крови сворачиваться. Обычно иммунная система реагирует на эти вещества зудом. При этом чем чаще человека кусают комары, тем активнее может становиться реакция. Кроме того, сильнее реагируют люди, склонные к аллергии.

Для большинства людей укус комара совсем не опасен. Но всё же есть и те, для которых один укус может стать причиной серьёзной реакции.

Что происходит с организмом после укуса комара

Обычно укусы комаров в парке или на даче не приводят к опасным реакциям или инфекциям.

«У большинства людей на месте укуса появляется небольшая припухлость, а сама ранка немного зудит. О развитии аллергической реакции говорит сильный отёк и краснота. Еще один вариант аллергии — синдром Скитера, при котором к таким симптомам присоединяется температура до 38 °C, боль на месте укуса, иногда рвота. В редких случаях может развиться жизнеугрожающее состояние — анафилаксия. Ее признаки — затруднённое дыхание, резкая слабость, бледность и липкий пот. При появлении перечисленных симптомов нужно немедленно звонить в скорую», — предупредил специалист.

Как лечить комариный укус

Специально лечить комариные укусы не нужно — они почти не представляют опасности. Если сильно чешется место укуса, то врач назначает антигистаминные препараты внутрь, а на область укусов — топические глюкокортикостероиды. Самое главное — не расчёсывать места укусов. Иначе это закончится ранками и даже инфекциями.

Как защититься от комаров

Чтобы спастись от насекомых, можно использовать специальные репелленты. Средства от комаров обычно содержат пиретроиды — токсичные вещества, которые парализуют комаров. Для человека они не опасны, но всё равно неприятные реакции могут быть: головная боль, головокружение, бессонница или аллергия.

«Обычно так происходит, если у человека есть индивидуальная непереносимость одного из компонентов или он превысил рекомендуемую дозу. Чтобы обезопасить себя, средство нужно наносить на одежду и на открытые участки кожи, избегая лица, ладоней, открытых ран. Вечером следует обязательно принять душ, а одежду постирать, чтобы смыть остатки репеллента», — заключил эксперт.