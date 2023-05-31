Врачи опровергли гипотезу переохлаждения головы с заражением менингитом

Заболевание не может возникнуть вследствие отсутствия головного убора в зимний период, как установили врачи.

© Runews24.ru

Врач-педиатр Анна Левадная опровергла распространённый миф о том, что в отсутствии на голове шапки в холодное время года можно заработать инфекцию мозга в виде менингита.

Основанием для такого высказывания стало отсутствие какой-либо связи между этими двумя факторами.