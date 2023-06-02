Вопросы доктору о диабете 1 типа: как возникает и в чем проявляется

Сахарный диабет 1 типа все чаще диагностируется как у детей, так и у взрослых людей. Это заболевание характеризуется разрушением бета-клеток поджелудочной железы, что приводит к инсулиновой недостаточности и формированию хронической гипергликемии.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и задал ему три популярных вопроса о диабете 1 типа, которые интересуют наших читателей.

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Как возникает заболевание и в чем отличие от диабета II типа

Диабет – хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме. Выделяют два основных типа этого недуга: диабет 1 типа и 2 типа. Диабет 1 типа развивается, когда иммунная система организма атакует и уничтожает клетки поджелудочной железы, воспроизводящие инсулин (гормон, регулирующий уровень сахара в крови). В результате этого уровень сахара в крови повышается, а клетки организма не получают необходимую энергию. Мамонтова Елена Юрьевна Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

В отличие от диабета 1 типа, как утверждает эксперт, при диабете 2 типа поджелудочная железа продолжает производить инсулин, но клетки организма не могут правильно использовать этот гормон. Это называется инсулинорезистентностью. В результате уровень сахара в крови повышается, и орган начинает производить больше инсулина. Но с течением времени поджелудочная железа может перестать справляться с этой нагрузкой, и уровень сахара в крови продолжит повышаться.

Причины возникновения диабета 1 типа не до конца изучены. Это может быть связано с генетическими факторами, а также с окружающей средой, например, с экологическими факторами. Диабет 1 типа обычно развивается в детском или юношеском возрасте.

Мамонтова Елена Юрьевна Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Первые признаки диабета 1 типа

Первыми признаками заболевания являются: учащенное обильное мочеиспускание со светлым цветом мочи;

жажда;

сухость слизистых и кожи;

резкое похудание;

дневная сонливость;

общая слабость и снижение работоспособности;

плохое заживление порезов, царапин;

запах «свежих» яблок изо рта.

Постковид и диабет I типа: почему диабет стал осложнением после болезни

Одной из причин развития сахарного диабета 1 типа являются вирусные инфекции. Часто после перенесенной инфекции развивается сахарный диабет 1 типа в детском возрасте. Под действием вирусного агента активизируется аутоиммунный механизм, разрушающий бета-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы. Во многом из-за этого ученые сообщили о 80-ти процентном увеличении количества впервые выявленных случаев сахарного диабета 1-го типа у детей во время пандемии по сравнению с доковидным периодом.

Мамонтова Елена Юрьевна Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Диабет может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как ухудшение функциональности почек, нервов и глаз, а также повышенный риск сердечнососудистых заболеваний. Поэтому важно контролировать уровень сахара в крови и, в случае первых симптомов, обращаться за помощью к врачу.

Инструкция: первая помощь диабетику

"Рамблер" также узнал у специалиста, как распознать у человека гипогликемию и какие действия предпринять в первую очередь, чтобы оказать человеку помощь.

Гипогликемия – это состояние организма, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови падает ниже стандартного диапазона (3,9 ммоль/л). Проблема может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, включая потерю сознания и даже смерть.

Основными признаками заболевания являются: бледный вид кожи;

чрезмерная потливость;

головная боль;

голод или тошнота;

нерегулярное или учащенное сердцебиение;

усталость;

раздражительность или беспокойство;

трудности с концентрацией внимания;

головокружение или онемение губ;

внезапные и быстропроходящие нарушения зрения.

Такие симптомы обычно проявляются на ранних стадиях гипогликемии, тогда как в более тяжелых случаях случаются судороги.

Заболевание может быть вызвано многими причинами, включая неправильное питание; чрезмерное употребление алкоголя; недостаточную физическую активность; принятие определенных лекарств, недостаточный уровень инсулина в организме у пациентов с диабетом; надпочечниковая или гипофизарная недостаточность.

Лечение гипогликемии зависит от причины возникновения недуга. В большинстве случаев требуется экстренное увеличение уровня сахара в крови – помочь в данном случае может, например, употребление быстро усваиваемых углеводов, таких как фрукты, соки, шоколад, печенье, вафли, мороженое. Люди с диабетом находятся в зоне риска, особенно если не контролируют уровень сахара в крови.

Мамонтова Елена Юрьевна Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Чтобы предотвратить вероятность возникновения проблемы, рекомендуется регулярно проверять уровень сахара в крови (раз в полгода); носить с собой сладкие закуски или напитки, например, таблетки глюкозы, упаковку фруктового сока или сладости; не пропускать приемы пищи; не злоупотреблять алкоголем.

Если у вас есть признаки гипогликемии, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.