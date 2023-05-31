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От каких продуктов нужно отказаться гипертоникам

Врач-кардиолог Денис Соколов порекомендовал людям, страдающим гипертонией, отказаться от соли, кофеина и алкоголя.

От каких продуктов нужно отказаться гипертоникам
© Ferra.ru

По словам врача, соль может вызвать задержку жидкости в организме и объём перекачиваемой крови. Из-за этого, а также в силу регулярного употребления кофе и алкоголя, возрастает риск артериальной гипертензии.

Соколов отметил, что при давлении «выше 140/90 мм рт. ст. диагностируют артериальную гипертензию».

Также врач посоветовал обратить внимание на повседневный рацион: гипертоникам следует отказаться от пищи с большим количеством углеводов и животных жиров. Такая еда влияет и на без того повышенное давление и может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт, нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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