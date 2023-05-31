Может случиться инфаркт, если долго не лечить кариес

Российский стоматолог Геннадий Шаргородский и врач Александр Мясников предупредили об опасных последствиях кариеса.

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По их словам, кариес может привести к развитию инфаркта. Шаргородский также отметил, что осложнения данного недуга могут спровоцировать миокардит.

Мясников также обратил внимание на «парадоксальную» причину зубной боли. Он говорит, что в некоторых случаях применение бисфосфонатов, лекарств, повышающих плотность костной ткани и применяемых для лечения остеопороза, может вызывать некроз верхнечелюстного сустава.