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Может случиться инфаркт, если долго не лечить кариес

Российский стоматолог Геннадий Шаргородский и врач Александр Мясников предупредили об опасных последствиях кариеса.

Может случиться инфаркт, если долго не лечить кариес
© Ferra.ru

По их словам, кариес может привести к развитию инфаркта. Шаргородский также отметил, что осложнения данного недуга могут спровоцировать миокардит.

Мясников также обратил внимание на «парадоксальную» причину зубной боли. Он говорит, что в некоторых случаях применение бисфосфонатов, лекарств, повышающих плотность костной ткани и применяемых для лечения остеопороза, может вызывать некроз верхнечелюстного сустава.

Напомним, что ранее Шаргородский предупредил, что популярная среди россиян привычка не самая полезная для зубов. Так он отозвался о частом использовании зубочисток, в том числе после еды — оно может наносить вред зубам.

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