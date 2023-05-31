Врач предупредила о психических нарушениях после укуса клеща

Болезнь Лайма часто протекает скрыто, без симптомов, и вызывает сложные хронические осложнения: от артрита до психических нарушений. Руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина в беседе с «Лентой.ру» предупредила об опасности этого заболевания, возникающего после укуса клеща.

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Она объяснила, что при укусе клеща с его слюной в рану могут проникать вирусы и бактерии (рикетсии, боррелии). Если клещ поражен каким-либо возбудителем, то у человека может развиться инфекционное заболевание: чаще всего в европейской части России встречается клещевой энцефалит, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

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На территории России переносчиками боррелий являются 30-40 процентов клещей рода Ixodes. Бореллии после попадания в организм человека передвигаются в тканях и могут проникать во многие типы клеток. Боррелии вызывают воспалительные процессы в различных внутренних органах человека (артриты суставов, парезы мышц), — Оксана Чикина, инфекционист.

Заболеваемость боррелиозом имеет сезонный характер и совпадает с активностью клещей в мае — июне. Определить наличие бореллий в организме можно только после исследования крови, пояснила Чикина.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что существует способ избежать заражения от клеща. Для этого необходимо, не снимая клеща самостоятельно, обратиться в травмпункт, где врач удалит клеща, проведет обработку раны и выдаст клеща для его исследования для выявления возбудителей инфекций.

Для профилактики возникновения болезни Лайма врач-инфекционист назначает антибактериальные препараты и наблюдает за пациентом в течение инкубационного периода, длящегося от 24 часов до шести месяцев

Болезнь Лайма опасна тем, что зачастую протекает бессимптомно, отметила инфекционист. Для заболевания характерен замедленный ответ иммунной системы и высокий риск развития аутоиммунных процессов. Заболевание может перейти в хроническую форму и иногда приобретать непрерывно рецидивирующий характер.

около двух недель длится инкубационный период болезни Лайма у большинства пациентов

По ее словам, наиболее частым синдромом болезни Лайма является артрит. Развиваются типичные для хронического воспаления изменения: остеопороз, истончение и утрата хряща, реже — дегенеративные изменения. Нередко встречается поражение кожи в виде доброкачественной лимфоцитомы. Также в позднем периоде возможно развитие хронического атрофического акродерматита и неврологических проявлений — прогрессирующего хронического энцефаломиелита и полиневропатий.

У некоторых пациентов с болезнью Лайма наблюдаются психические нарушения: расстройства памяти, сна, речи. Полиневропатии сопровождаются нарушением чувствительности, дистальными парестезиями, болями. Затяжное и хроническое течение болезни иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности, — Оксана Чикина, инфекционист.