$80.69+0.6386.51+0.61

Врач предупредила о психических нарушениях после укуса клеща

Болезнь Лайма часто протекает скрыто, без симптомов, и вызывает сложные хронические осложнения: от артрита до психических нарушений. Руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина в беседе с «Лентой.ру» предупредила об опасности этого заболевания, возникающего после укуса клеща.

Врач предупредила о психических нарушениях после укуса клеща
© Lenta.ru

Она объяснила, что при укусе клеща с его слюной в рану могут проникать вирусы и бактерии (рикетсии, боррелии). Если клещ поражен каким-либо возбудителем, то у человека может развиться инфекционное заболевание: чаще всего в европейской части России встречается клещевой энцефалит, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Видео дня

На территории России переносчиками боррелий являются 30-40 процентов клещей рода Ixodes. Бореллии после попадания в организм человека передвигаются в тканях и могут проникать во многие типы клеток. Боррелии вызывают воспалительные процессы в различных внутренних органах человека (артриты суставов, парезы мышц), — Оксана Чикина, инфекционист.

Заболеваемость боррелиозом имеет сезонный характер и совпадает с активностью клещей в мае — июне. Определить наличие бореллий в организме можно только после исследования крови, пояснила Чикина.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что существует способ избежать заражения от клеща. Для этого необходимо, не снимая клеща самостоятельно, обратиться в травмпункт, где врач удалит клеща, проведет обработку раны и выдаст клеща для его исследования для выявления возбудителей инфекций.

Для профилактики возникновения болезни Лайма врач-инфекционист назначает антибактериальные препараты и наблюдает за пациентом в течение инкубационного периода, длящегося от 24 часов до шести месяцев

Болезнь Лайма опасна тем, что зачастую протекает бессимптомно, отметила инфекционист. Для заболевания характерен замедленный ответ иммунной системы и высокий риск развития аутоиммунных процессов. Заболевание может перейти в хроническую форму и иногда приобретать непрерывно рецидивирующий характер.

около двух недель длится инкубационный период болезни Лайма у большинства пациентов

По ее словам, наиболее частым синдромом болезни Лайма является артрит. Развиваются типичные для хронического воспаления изменения: остеопороз, истончение и утрата хряща, реже — дегенеративные изменения. Нередко встречается поражение кожи в виде доброкачественной лимфоцитомы. Также в позднем периоде возможно развитие хронического атрофического акродерматита и неврологических проявлений — прогрессирующего хронического энцефаломиелита и полиневропатий.

У некоторых пациентов с болезнью Лайма наблюдаются психические нарушения: расстройства памяти, сна, речи. Полиневропатии сопровождаются нарушением чувствительности, дистальными парестезиями, болями. Затяжное и хроническое течение болезни иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности, — Оксана Чикина, инфекционист.

Более 80 процентов больных артритом при болезни Лайма выздоравливают после одного-двух курсов лечения антибиотиками. У остальных 10-20 процентов дальнейшее лечение антибиотиками не приносит результатов. Этим пациентам необходимо противоревматическое лечение. В отдельных случаях, при повреждении суставов, сохраняется ограничение движений в них и развивается остеоартроз, который будет требовать дальнейшей терапии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий