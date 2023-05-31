Названы патологии, способствующие развитию одышки

Кардиолог Герман Гандельман перечислил патологии, способствующие развитию одышки.

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По его словам, если одышка проявляется при подъеме по лестнице, то есть риск развития сердечной недостаточности. Наиболее тревожен вариант, когда человек чувствует одышку, находясь именно в горизонтальном положении. Для устранения таких проблем необходимо обратиться в больницу и провести ЭКГ.

— Эта одышка называется сердечной одышкой, признаком сердечной недостаточности. Когда одышка усугубляется в горизонтальном положении, это называется сердечная астма, или застой крови в легких, — пояснил медик.

Он добавил, что помимо одышки человек может жаловаться на другие тревожные признаки, такие как выпадение волос, усталость и бледность. Данные симптомы указывают на железодефицитную анемию. Подтвердить диагноз поможет обычный общий анализ крови.