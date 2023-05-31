Названы патологии, способствующие развитию одышки
Кардиолог Герман Гандельман перечислил патологии, способствующие развитию одышки.
По его словам, если одышка проявляется при подъеме по лестнице, то есть риск развития сердечной недостаточности. Наиболее тревожен вариант, когда человек чувствует одышку, находясь именно в горизонтальном положении. Для устранения таких проблем необходимо обратиться в больницу и провести ЭКГ.
— Эта одышка называется сердечной одышкой, признаком сердечной недостаточности. Когда одышка усугубляется в горизонтальном положении, это называется сердечная астма, или застой крови в легких, — пояснил медик.
Он добавил, что помимо одышки человек может жаловаться на другие тревожные признаки, такие как выпадение волос, усталость и бледность. Данные симптомы указывают на железодефицитную анемию. Подтвердить диагноз поможет обычный общий анализ крови.
Кроме того, часть легких перестает нормально функционировать во время пневмонии, и работающая зона органа испытывает перегрузку. В результате человек чувствует одышку. В таком случае специалист должен назначить лечение, так как потребуется применение антибиотиков, сообщают «Аргументы и Факты».