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Названы патологии, способствующие развитию одышки

Кардиолог Герман Гандельман перечислил патологии, способствующие развитию одышки.

Названы патологии, способствующие развитию одышки
© Вечерняя Москва

По его словам, если одышка проявляется при подъеме по лестнице, то есть риск развития сердечной недостаточности. Наиболее тревожен вариант, когда человек чувствует одышку, находясь именно в горизонтальном положении. Для устранения таких проблем необходимо обратиться в больницу и провести ЭКГ.

— Эта одышка называется сердечной одышкой, признаком сердечной недостаточности. Когда одышка усугубляется в горизонтальном положении, это называется сердечная астма, или застой крови в легких, — пояснил медик.

Он добавил, что помимо одышки человек может жаловаться на другие тревожные признаки, такие как выпадение волос, усталость и бледность. Данные симптомы указывают на железодефицитную анемию. Подтвердить диагноз поможет обычный общий анализ крови.

Кроме того, часть легких перестает нормально функционировать во время пневмонии, и работающая зона органа испытывает перегрузку. В результате человек чувствует одышку. В таком случае специалист должен назначить лечение, так как потребуется применение антибиотиков, сообщают «Аргументы и Факты».

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