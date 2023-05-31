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Мясников предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач и телеведущий Александр Мясников и стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили об опасных последствиях кариеса.

Специалисты рассказали, что недуг может спровоцировать развитие инфаркта. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Кариес — мощнейший фактор риска для сердечных болезней», — заявил Мясников.

По словам Шаргородского, осложнения кариеса может спровоцировать миокардит. Помимо этого, как добавил Мясников, кариес также может повысить риск развития инфаркта.

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