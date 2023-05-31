Мясников предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач и телеведущий Александр Мясников и стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили об опасных последствиях кариеса.
Специалисты рассказали, что недуг может спровоцировать развитие инфаркта. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
«Кариес — мощнейший фактор риска для сердечных болезней», — заявил Мясников.
По словам Шаргородского, осложнения кариеса может спровоцировать миокардит. Помимо этого, как добавил Мясников, кариес также может повысить риск развития инфаркта.