Платные услуги, которые можно получить по полису ОМС безвозмездно
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет гражданам России бесплатно получать медицинскую помощь на всей территории России. При этом пациенты могут не только вызвать скорую, сдать базовые анализы и пройти диспансеризацию.
По полису ОМС можно также получить некоторые услуги, которые в платных клиниках стоят очень дорого. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".
Операция по исправлению искривленной носовой перегородки
Такая операция называется септопластикой и сделать ее можно бесплатно по направлению врача. Это очень важная процедура, которая входит в программу ОМС, так как искривленная носовая перегородка препятствует нормальному дыханию и, соответственно, полноценному функционированию организма. Решение о госпитализации принимает ЛОР-врач: медик проводит осмотр, при необходимости назначает эндоскопическое исследование и дает направление со списком необходимых перед операцией анализов.
Партнерские роды
Согласно Федеральному закону №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", супруг или другой близкий родственник беременной может присутствовать при рождении ребенка. Условие — согласие женщины и отсутствие инфекционных заболеваний у того, кто планирует идти на роды. Исключение составляют случаи оперативного родоразрешения. Обратиться можно в любой государственный родильный дом.
ЭКО
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) применяется при бесплодии или же, если есть риск развития у ребенка серьезных заболеваний. Чтобы сделать ЭКО, необходимо встать на учет в женской консультации и пройти назначенное лечение в случае бесплодия. Если терапия не дала результатов, врач может выдать направление на проведение процедуры.
Прием психотерапевта
Полис ОМС также позволяет его владельцам бесплатно обратиться за помощью к психотерапевту. Для этого необходимо обратиться в поликлинику, к которой прикреплен человек.
МРТ
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — довольно дорогая процедура, если делать ее в платном медицинском учреждении. В некоторых случаях для точной диагностики заболеваний МРТ необходимо, поэтому врач может выдать на проведение его по полису. При этом время ожидания не должно превышать 14 рабочих дней. Если у пациента заподозрили онкологическое заболевание, процедура должна быть назначена в течение 7 рабочих дней.