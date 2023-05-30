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Врачи перечислили заболевания, о которых могут говорить три привкуса во рту

О потенциальном риске для здоровья могут сигнализировать ряд признаков, которые появляются во рту. Медики сообщили, что частый или продолжительный неприятный привкус в ротовой полости, с высокой степенью вероятности, может указывать на проблемы, включая смертельные заболевания.

Перечислены заболевания, о которых могут говорить привкусы во рту
© Вечерняя Москва

По их словам, нужно изучить три таких вкуса и последствия, которые возможны после их возникновения.

Так, человек может постоянно чувствовать сладость во рту и дыхании. Это может указывать на диабетический кетоацидоз. Он представляет собой состояние, которое опасно для жизни. Организм использует жир в качестве источника энергии при отсутствии глюкозы.

— Такой признак, как правило, бывает у людей с диабетом. Еще симптомы при этом состоянии: сильная жажда, сухость языка, частое мочеиспускание, тошнота и боль в животе, — рассказали врачи.

Также ощущение привкуса медной крови во рту может указывать на опасные инфекции. Они часто бывают связаны с заболеваниями верхних дыхательных путей, такими как тонзиллит. В данном случае кашель и отхаркивание мокроты могут вызвать попадание крови на вкусовые рецепторы, что приводит к металлическому привкусу во рту.

Привкус соли во рту говорит о том, что организм обезвожен. Это может указывать на снижение выработки слюны, что приводит к проблемам с удержанием воды, сообщает The Sun.

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