Аллергия на орехи у взрослых: симптомы, как лечить, профилактика

Орехи — это вкусный и полезный продукт, но для некоторых людей он может быть опасен, так как это один из сильнейших аллергенов. Симптомы аллергии, чем она опасна и как лечится — в материале «Вечерней Москвы».

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Что такое аллергия на орехи

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Аллергия на орехи — это реакция иммунной системы на белки, что содержатся в этом растительном продукте. Причины возникновения различны, но чаще всего это связано с наследственностью. Также риск развития аллергии увеличивается, если организм человека уже реагирует на пищевые продукты или пыльцу, пыль, животных.

Симптомы аллергии на орехи у взрослых

Аллергия на орехи в легкой форме может проявляться следующими симптомами: Кожная сыпь и зуд. Крапивница выглядит, как ожог на коже от ядовитого растения — крапивы.

Отечность рта, горла и губ. У некоторых людей опухают губы, область вокруг рта, десен, щек.

Тошнота и рвота. Организм страдальца отторгает опасный для него продукт.

Расстройство ЖКТ. Человек испытывает спазмирующую боль в животе, вздутие, страдает от диареи.

Иммунная реакция организма опасна тем, что может развиться в анафилаксию. Среди симптомов этого состояния — затрудненное дыхание, отек языка, неприятные ощущения и сухость во рту, отек горла, кашель, головокружение, низкое кровяное давление, побледнение кожных покровов, слабость, замутненное сознание. Все это угрожает жизни и требует немедленного обращения в больницу.

Как лечить аллергию на орехи у взрослых

Лечения как такового не существует. Лучшим способом побороть недуг будет полный отказ от источника аллергенов. Также существует метод иммунотерапии, который заключается в постепенном введении малых доз аллергена в организм, чтобы уменьшить реакцию на него. Этот метод может быть очень эффективен, но его применение требует наблюдения врача и специальных условий, так как он может быть опасен.

Диагностика

Первое, что нужно сделать при реакции организма на какой-либо продукт, — обратиться в медучреждение. Врач-аллерголог проведет нужные тесты кожи и анализ крови, чтобы выявить опасный для человека аллерген.

Профилактика аллергии на орехи

1. Изучите список продуктов, которые содержат орехи. Важно знать, какие блюда представляют потенциальную угрозу, чтобы можно было избежать их употребления.

2. Стоит быть очень внимательными при выборе еды в магазине, нужно обязательно читать состав. Частицы орехов могут содержаться порою в совсем неожиданных продуктах: большинстве сладостей, снеков, мороженом, йогурте, сухих завтраках.

3. Сообщите близким и друзьям о своем диагнозе, просите не приносить продукты, которые могут содержать орехи в ваш дом.

4. Разработайте план реагирования на экстренную ситуацию, известите о нем близких, чтобы те могли помочь.

4. При посещении ресторанов убедитесь, что меню не содержит блюда с орехами. Расспросите о составе персонал.

5. Обязательно имейте при себе антигистаминные средства и автоинжектор адреналина (EpiPen). Это может спасти жизнь.

6. Не обнимайте и не целуйте человека, который ел орехи: частицы могут быть у него на руках, губах, коже, бороде и усах.